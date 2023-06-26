Директор Multiplex Романчук заявил, что уничтоженный кинотеатр в Херсоне возобновят

В Херсоне во время артиллерийских обстрелов разрушен кинотеатр сети Multiplex. Ситуацию прокомментировал директор компании Роман Романчук.

В фейсбуке он подчеркнул, что во время вражеских артиллерийских обстрелов никто из работников ТРЦ и Multiplex не пострадал. В то же время само здание нуждается в восстановлении.

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"Русские животные плотно накрыли артиллерией часть Херсона. Есть разрушения. Пострадал и наш кинотеатр. Наша команда и команда ТРЦ, к счастью, не пострадали", – написал Романчук.

По словам директора Multiplex, к началу войны сеть имела 29 кинотеатров по всей Украине, 8 из них получили разной степени повреждения из-за агрессии врага:

5 – уже частично восстановили и открыли для посетителей,

3 – утрачены тотально, все они будут восстановлены.

Это досадно. Но так может происходить. Потому что мы боремся. Война. У россиян ничего не получится. Сколько бы разрушений они ни пытались совершить... Мы платим дикую цену за нашу победу. Но, несмотря ни на что, мы победим,

– написал СЕО Multiplex.

После обстрела ТРЦ в Херсоне Multiplex передал на ВСУ миллион гривен

Роман Романчук также сообщил, что Multiplex передает 1 миллион гривен в Благотворительный фонд Сергея Притулы. Все собранные средства будут направлены на помощь Силам обороны Украины, а именно – на закупку оптического оборудования: тепловизоров, приборов ночного видения, биноклей.



Ранее Multiplex показал фотографии разрушенных войной кинотеатров. Часть заведений была полностью уничтожена и осталась на временно оккупированной территории.

Россияне разрушили кинотеатры Multiplex в разных городах Украины / Фото Цензор.NET