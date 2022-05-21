Уничтожено 90% домов: как выглядит освобожденная Ольховка Харьковской области – ужасающие кадры

Харьковское направление стало одним из тех, которые россияне открыли во время полномасштабного вторжения в Украину. Однако ВСУ удалось освободить немало деревень от оккупантов.

Одним из таких сел как раз стала Ольховка, расположенная на Харьковщине – в Харьковском районе. В деоккупированном населенном пункте побывал и поделился своими впечатлениями местный военный руководитель.

70% домов и инфраструктуры разрушено: как выглядит сегодня Северная Салтовка в Харькове

Село возвращается к жизни, – военный глава региона

Российские захватчики захватили село Ольховка еще в первые дни полномасштабной войны России против Украины, вспомнил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он лично туда приехал после увольнения.

Теперь, когда мы выгнали кафиров, село постепенно возвращается к нормальной жизни,

– констатировал он.

Синегубов добавил, что, несмотря на деоккупацию Ольховки, еще остается проделать немало работы. Пока правоохранители фиксируют абсолютно все военные преступления российской армии. "Ни один из них не останется безнаказанным", – уверен военный руководитель Харьковщины.

Как выглядит освобожденная Ольховка

Также Синегубов поделился ужасающими кадрами улиц освобожденной деревни. Он отметил, что российские изверги уничтожили более 90% домов жильцов. От местной школы почти ничего не осталось.

"Остатки от школы, которую еще в марте заняли кафиры. Погибших бойцов России здесь находят и сегодня", - отметил он.

Жуткие последствия прихода россиян в Ольховку / Фото главы Харьковской ОВА

Глава Харьковской ОВА сказал, что, как и в других уволенных населенных пунктах, россияне оставили сотни минований. Именно поэтому абсолютно все время после увольнения здесь работают военные и взрывотехники, которые не покладая рук, обезвреживают последствия прихода России в Харьковскую область.

Сейчас наша основная общая задача сделать все, чтобы люди возвращались к жизни. Это восстановление критической инфраструктуры, обеспечение соцвыплат и резинопомощи,

– сообщил Синегубов.

Какая сейчас ситуация в Харьковской области: самое главное

Собственно, Олег Синегубов сообщал , что в минувшие сутки российские войска из реактивных систем залпового огня обстреляли жилищные массивы Алексеевка и Салтовка в Харькове. Из-за попадания боеприпаса в городе горели павильоны одного из рынков.

Также российские террористы 20 мая нанесли ракетный удар по Дому культуры в городе Лозовая Харьковской области. Из-за цинизма России случай стал резонансным. Это даже прокомментировал президент Украины. Он сказал, что "оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность".

Кроме Лозовой, россияне попадали в Дергачах, Малой Даниловке, Чугуевском районе, Циркунах. Спасатели массово выезжали на тушение пожаров в частных домах.

Интересно – в МВД предположили, что помогло Украине в начале масштабной войны: смотрите видео