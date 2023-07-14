Уничтожено российской техники более чем на миллиард, – эксперт об уникальном достижении "Альфы" СБУ

Стоимость российской техники, которую уничтожили подразделения "Альфы" Службы Безопасности Украины с начала войны, составляет более миллиарда долларов.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий, ссылаясь на собственные источники. О достижениях подразделений "Альфы" СБУ читайте дальше.

Смотрите также СБУ проводит полную "денацификацию" УПЦ МП, – эксперт о задержании священника-нациста

"На счету всех подразделений ЦСО "А" – около 5 тысяч уничтоженных оккупантов и более 1 200 единиц вражеской техники (танки, ББМ, артиллерийские системы, беспилотники, радиолокационные установки и так далее). Только одно из подразделений ЦСО "А" "Белые волки" отпраздновало 400-ю юбилейную цель. Каждая уничтоженная единица техники имеет подтверждение. Это уникальный результат для относительно небольшого по численности коллектива", – подчеркнул эксперт.

Голобуцкий отмечает, что хотя подготовка спецназовца-профи – вещь дорогая, но десятикратно оправдана для государства.

Самое главное – преданные люди и правильно выстроенная работа, дающая такой результат. В СБУ взяли за образец превращения израильский "Моссад": служба не только задерживает российских агентов в тылу, но и успешно воюет и приближает Победу в самых горячих точках войны, на самых тяжелых участках фронта,

– считает политолог.

"Самый главный наш ресурс – люди и порядок их применения. Недавно в "Альфу" объявили дополнительный набор – присоединиться к команде могут как профессиональные военные, так и гражданские. Нужны не только профессиональные спецназовцы, но и операторы дронов, инженеры и так далее. Успешный опыт необходимо расширять. Этого требует и экономика, и сама логика войны", – резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что спецподразделение "Белый волк" Центра спецопераций "А" СБУ уничтожило 400 единиц техники с начала полномасштабного вторжения. А во время самого "празднования" они дополнительно сожгли более 10 единиц техники, среди которой – 2 танка и РЭБ "Поле".