Уничтожены танк и 4 артиллерийские системы: на Донбассе украинские защитники отбили 8 атак оккупантов

Донбасс остается горячим полем боя наших героев с русскими захватчиками. ВСУ сдерживают наступление врага и обновляют счетчик его потерь.

Упорные бои наших героев с российскими оккупантами в зоне ООС не прекращаются. Враг привлек к атакам большие силы, но добиться успеха не может.

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Ситуация в зоне ООС

Мужественные защитники и защитницы продолжают держать оборону в Донецком и Луганском направлениях. По всей линии столкновения враг применяет артиллерию, авиацию, реактивные системы залпового огня танки и минометы разных систем. Рашисты бьют по мирным украинцам и гражданской инфраструктуре.

В течение суток 30 мая российские кафиры били по 46 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей. От их обстрелов были разрушены 39 гражданских объектов, от снарядов россиян пострадали школа, детский сад, завод, цех, магазин и жилые дома.

К сожалению, есть жертвы – как минимум 3 мирных украинца погибли от вражеского огня, еще 7 человек получили ранения. Точное количество жертв и пострадавших и разрушенных объектов еще уточняется.

Потери российских оккупантов

Нашим героям удалось отразить 8 вражеских атак, на 2 локациях ожесточенные бои до сих пор продолжаются. Кроме большого количества оккупантов, нашим воинам удалось уничтожить вражеский танк, 4 артиллерийские системы и 5 бронированных боевых машин. Также подразделениям Противовоздушной обороны удалось сбить крылатую ракету Х-59МК.

Ситуация на фронте: коротко о главном

Беларусь анонсировала новые военные учения на границе с Украиной . Приспешники кафиров делают все возможное, чтобы сдерживать у своих границ наши подразделения.

Ситуация в Северодонецке очень сложна, врагу удалось прорваться из окрестностей вглубь города , продолжаются ожесточенные уличные бои, наши воины продолжают держать оборону. Рашисты хотят выйти на админграницы Луганской области, отрезать наших защитников от снабжения и окружить их.

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