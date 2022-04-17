Уничтожены "Тор", танки и машины снабжения: холоднояровцы показали последствия боев за Гусаровку
17 апреля 2022 , 22:31Читати новину українською
Источник:93-я ОМБр Холодный Яр
В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. В бою за Гусаровку наши герои одержали победу и нанесли врагу очередные потери.
Героические воины ВСУ освободили Гусаровку от российских оккупантов. Враг отступил и понес потери.
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Последствия боев
93-я ОМБр Холодный Яр показала последствия боев с оккупантами. Наши защитники кроме россиян уничтожили вражеские "Тор", танки и автомобили снабжения.
Фото последствий боев:
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