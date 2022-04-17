Уничтожены "Тор", танки и машины снабжения: холоднояровцы показали последствия боев за Гусаровку

17 апреля 2022 , 22:31
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Источник:

93-я ОМБр Холодный Яр

В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. В бою за Гусаровку наши герои одержали победу и нанесли врагу очередные потери.

Героические воины ВСУ освободили Гусаровку от российских оккупантов. Враг отступил и понес потери.

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Последствия боев

93-я ОМБр Холодный Яр показала последствия боев с оккупантами. Наши защитники кроме россиян уничтожили вражеские "Тор", танки и автомобили снабжения.

Фото последствий боев:

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська