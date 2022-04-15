Уничтожены вражеские позиции и захвачена техника: разведчики рассказали об удачных спецоперациях
Источник:ГУР МО
Украинские разведчики и "партизаны" успешно уничтожают оккупантов и их технику. Засады, минирование дорог, "зачистка" – россияне получают много сюрпризов.
Украинские разведчики, кроме традиционных задач, помогают еще и уничтожать российских оккупантов. Они активно сотрудничают с "партизанами", с которыми изрядно кошмарят российских захватчиков.
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Многие из этих историй никто не публиковал
В Главном управлении разведки (ГУР) отмечают, что не всегда могут сообщать об этих успехах из-за особенностей своей работы. Но подрывную деятельность они ведут систематически.
Указанные примеры не являются единичными и имеют систематический характер. К сожалению, учитывая специфику деятельности, многое можно увидеть в лентах ежедневных новостей,
– сообщают в ГУР.
Так, в конце марта разведчики вместе с "партизанами" и ВСУ освобождали ряд населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях.
25 марта в Сумской области удалось сделать засаду и уничтожить огневую позицию российских оккупантов и инженерную технику. Было много трофеев: боекомплект и три автомобиля. Кроме этого, 22 россиянина попали в плен.
28 марта в Сумской области украинские "партизаны" захватили танк Т-80 с боекомплектом. Его передали местным подразделениям теробороны.
29 марта "партизаны" заминировали дорогу и сделали засаду. Как результат: уничтожены БТР-80, САУ "Мста-С"; ликвидировали 10 оккупантов.
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