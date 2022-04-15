Українські розвідники, окрім традиційних завдань, допомагають ще й нищити російських окупантів. Вони активно співпрацюють з "партизанами", з якими добряче кошмарять російських загарбників.

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Багато з цих історій ніхто не публікував

В Головному управлінні розвідки (ГУР) наголошують, що не завжди можуть повідомляти про ці успіхи через особливості своєї роботи. Але підривну діяльність вони ведуть систематично.

Зазначені приклади не є поодинокими й мають систематичний характер. На жаль, з огляду на специфіку діяльності, багато чого не можна побачити у стрічках щоденних новин, – повідомляють в ГУР.

Так, наприкінці березня розвідники разом з "партизанами" та ЗСУ звільняли низку населених пунктів на Сумщині та Чернігівщині.

25 березня у Сумській області вдалося зробити засідку та знищити вогневу позицію російських окупантів та інженерну техніку. Було багато трофеїв: боєкомплект та три автомобілі. Окрім цього, 22 росіянина потрапили в полон.

28 березня на Сумщині українські "партизани" захопили танк Т-80 з боєкомплектом. Його передали місцевим підрозділам Тероборони.

29 березня "партизани" замінували дорогу та зробили засідку. Як результат: знищені БТР-80, САУ "Мста-С"; ліквідували 10 окупантів.

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