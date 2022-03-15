Уничтожил вражескую технику и много оккупантов: что известно о Герое Украины Сергее Васиче

В борьбе за свободу Украины положили жизнь немало патриотов своей страны. Одним из таких является Сергей Васич.

Он уничтожил вражескую технику и большое количество живой силы врага. К сожалению, обороняя позиции Киевщины, погиб в боях с оккупантами 11 марта.

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Сергею Васичу присвоено звание Героя Украины

Сергей Васич житель Шепетовщины. О смерти героя сообщили в Грицевском поселковом совете.

11 марта печальная весть поступила в Грицевскую общину, трагически погиб наш защитник – Васич Сергей Викторович, 1971 года рождения. Не верится... Это известие очень горькое для нас всех...,

– написали на официальном фейсбук-странице поселкового совета.

Сергею Васичу посмертно присвоили звание Героя Украины с отмечением ордена "Золотая Звезда". Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 12 марта.

Сергею Васичу посмертно присвоили звание Героя Украины / Фото Нетешин.city

Что известно о Герое Украины Сергее Васиче: смотрите видео

Вечная память!