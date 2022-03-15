Він знищив ворожу техніку та значну кількість живої сили ворога. На жаль, обороняючи позиції Київщини, загинув у боях з окупантами 11 березня.

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Сергію Васічу надано звання Героя України

Сергій Васіч мешканець Шепетівщини. Про смерть героя повідомили в Грицівській селищній раді.

11 березня сумна звістка надійшла до Грицівської громади, трагічно загинув наш захисник – Васіч Сергій Вікторович, 1971 року народження. Не віриться... Ця звістка дуже гірка для нас усіх...,

– написали на офіційній фейсбук-сторінці селищної ради. Сергію Васічу посмертно надали звання Героя України з відзначенням ордена "Золота Зірка". Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський 12 березня.

Сергію Васічу посмертно надали звання Героя України / Фото Нетішин.city Що відомо про Героя України Сергія Васіча: дивіться відео



Вічна пам'ять!