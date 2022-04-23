Уничтожили 9 танков и 3 артиллерийские системы: за сутки на Донбассе ВСУ отразили 8 атак врага

Россияне продолжают активное наступление в зоне ООС. Враг несколько раз пытался идти в наступление, но каждый раз нес потери и был вынужден отступать.

58-й день войны с российскими оккупантами в зоне ООС показался "горячим". Наши герои отбили 8 атак врага и нанесли ему очередные потери.

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Потери врага

Наши искусные защитники сократили парк танков врага еще на 9 единиц. Также у оккупантов не стало 3 артиллерийских систем.

Кроме того, ВСУ уничтожили 18 единиц бронированной техники, ликвидировали бронированную машину, сожгли 13 автомобилей и топливозаправщик. Также противовоздушная оборона сбила 4 вражеских БПЛА "Орлан-10".

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