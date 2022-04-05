Уничтожили почти 7 авиационных полков, – Арестович о потерях оккупантов

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери в Украине. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что украинские защитники уже уничтожили почти 7 авиационных полков врага.

Арестович отметил, что остатки оккупационных войск добивают и гонят за пределы государственной границы Украины, сообщает 24 канал. Сейчас враг накапливает силы, чтобы попытаться оцепить украинские войска в зоне ООС и "добить" Мариуполь. Однако по мнению советника ОП, захватчикам ничего не удастся.

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Арестович рассказал о потерях оккупантов

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Арестович рассказал, сколько единиц техники потеряли захватчики после того, как напали на Украину.

Общие потери врага по состоянию на 4 апреля:

647 танков (2,5 танковой дивизии);

1844 боевые бронированные машины;

330 артиллерийских систем;

107 реактивных систем залпового огня;

54 единицы средств ПВО;

147 самолетов (около 7 авиационных полков);

134 вертолета;

1273 единицы автомобильной техники;

7 кораблей и катеров;

76 цистерн с горюче-смазочными материалами;

92 беспилотных летательных аппарата тактического уровня;

25 единиц специальной техники;

4 пусковые единицы оперативных тактических ракет типа "Искандер" или "Точка".

Смотрите брифинг Алексея Арестовича:

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