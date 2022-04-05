Уничтожили почти 7 авиационных полков, – Арестович о потерях оккупантов

5 апреля 2022 , 00:42
Читати новину українською

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери в Украине. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что украинские защитники уже уничтожили почти 7 авиационных полков врага.

Арестович отметил, что остатки оккупационных войск добивают и гонят за пределы государственной границы Украины, сообщает 24 канал. Сейчас враг накапливает силы, чтобы попытаться оцепить украинские войска в зоне ООС и "добить" Мариуполь. Однако по мнению советника ОП, захватчикам ничего не удастся.

К теме ВСУ подбили уникальный самолет Ил-22 и повредили фрегат "Адмирал Эссен"

Арестович рассказал о потерях оккупантов

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Арестович рассказал, сколько единиц техники потеряли захватчики после того, как напали на Украину.

Общие потери врага по состоянию на 4 апреля:

  • 647 танков (2,5 танковой дивизии);
  • 1844 боевые бронированные машины;
  • 330 артиллерийских систем;
  • 107 реактивных систем залпового огня;
  • 54 единицы средств ПВО;
  • 147 самолетов (около 7 авиационных полков);
  • 134 вертолета;
  • 1273 единицы автомобильной техники;
  • 7 кораблей и катеров;
  • 76 цистерн с горюче-смазочными материалами;
  • 92 беспилотных летательных аппарата тактического уровня;
  • 25 единиц специальной техники;
  • 4 пусковые единицы оперативных тактических ракет типа "Искандер" или "Точка".

Смотрите брифинг Алексея Арестовича:

 

Обратите внимание – Как в России врут о своих преступлениях в Буче

 

Автор: Ольга Котів