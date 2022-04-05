Уничтожили почти 7 авиационных полков, – Арестович о потерях оккупантов
Российские оккупанты продолжают нести огромные потери в Украине. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что украинские защитники уже уничтожили почти 7 авиационных полков врага.
Арестович отметил, что остатки оккупационных войск добивают и гонят за пределы государственной границы Украины, сообщает 24 канал. Сейчас враг накапливает силы, чтобы попытаться оцепить украинские войска в зоне ООС и "добить" Мариуполь. Однако по мнению советника ОП, захватчикам ничего не удастся.
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Арестович рассказал о потерях оккупантов
Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Арестович рассказал, сколько единиц техники потеряли захватчики после того, как напали на Украину.
Общие потери врага по состоянию на 4 апреля:
- 647 танков (2,5 танковой дивизии);
- 1844 боевые бронированные машины;
- 330 артиллерийских систем;
- 107 реактивных систем залпового огня;
- 54 единицы средств ПВО;
- 147 самолетов (около 7 авиационных полков);
- 134 вертолета;
- 1273 единицы автомобильной техники;
- 7 кораблей и катеров;
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами;
- 92 беспилотных летательных аппарата тактического уровня;
- 25 единиц специальной техники;
- 4 пусковые единицы оперативных тактических ракет типа "Искандер" или "Точка".
Смотрите брифинг Алексея Арестовича:
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