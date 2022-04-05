Арестович зазначив, що рештки окупаційних військ добивають та женуть за межі державного кордону України, повідомляє 24 канал. Наразі ворог накопичує сили, аби спробувати оточити українські війська в зоні ООС та "добити" Маріуполь. Проте, на думку радника ОП, загарбникам нічого не вдасться

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Арестович розповів про втрати окупантів

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. Арестович розповів скільки одиниць техніки втратили загарбники після того, як напали на Україну.

Загальні втрати ворога станом на 4 квітня:

647 танків (2,5 танкової дивізії);

1844 бойові броньовані машини;

330 артилерійських систем;

107 реактивних систем залпового вогню;

54 одиниці засобів ППО;

147 літаків (майже 7 авіаційних полків);

134 гелікоптери;

1273 одиниці автомобільної техніки;

7 кораблів та катерів;

76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами;

92 безпілотні літальні апарати тактичного рівня;

25 одиниць спеціальної техніки;

4 пускові одиниці оперативних тактичних ракет типу "Іскандер" або "Точка".

Дивіться брифінг Олексія Арестовича:

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