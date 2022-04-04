Про це радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів під час вечірнього брифінгу, передає 24 канал.

Важливо Ворог втратив наступальний потенціал, буде спроба оточення в зоні ООС, – Арестович

Горів унікальний літак

Так, українські військові вчора підбили унікальний літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління). Наразі невідомо, чи це зробили сили ППО чи українські льотчики. Інформацію уточняють.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ уточнили, що літак отримав різні пошкодження, серед яких – розгерметизація кабіни. Ворожі пілоти змогли піти на аварійну посадку в аеродром Ростова. Це вдалося дізнатися завдяки перехопленим розмовам окупантів.

Ще один "русский корабль"

Українським військовим вдалося пошкодити російський фрегат "Адмірал Ессен", який обстрілював мирні міста. Арестович не наводив жодних деталей щодо корабля.

Але раніше, як писав голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, були гарні новини, пов’язані з українським протикорабельним комплексом "Нептун". Ймовірно, удар завдали саме цими протикорабельними ракетами.

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