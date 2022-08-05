Украинские воины уничтожили российский ЗРК "Тунгуска", предназначенный для противовоздушной обороны

Защитники украинской Харьковской области показали, как ликвидировали российский зенитно-рекетный комплекс "Тунгуска". Эта машина больше не сможет осуществлять противовоздушную оборону подразделений оккупантов.

О "демилитаризации" ЗРК стало известно еще 1 августа. Однако через 3 дня рассказал детали операции Алексей Надточий – начальник оперативного управления Главного управления НГУ. Кстати, ВСУ на Юге в течение суток 4 августа уничтожили сразу 4 зенитно-ракетных системы С-300.

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Как уничтожили российский ЗРК "Тунгуска"

Выявить спрятанный под деревьями комплекс смогли бойцы авиаразведки Нацгвардии. Они зафиксировали его координаты и передали артиллеристам ВСУ.

Вскоре уже был первый "прилет" в машину. Сначала шел только легкий огонь из корпуса, однако потом уже детонировал боекомплект.

Уничтожение ЗРК "Тунгуска" в Харьковской области: смотрите видео

В результате слаженной работы защитников Харьковщины российские оккупанты понесли потери. Украинские защитники ежедневно успешно превращают в металлолом боевую технику российских захватчиков,

– подытожили в Нацгвардии.

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