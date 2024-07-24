Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в сводке для 24 Канала отметил, что Сырский четко показывает, что прежде всего нужно деоккупировать Крым.

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Освобождение Крыма ударит по Путину

Свитан отметил, что, если взглянуть на линию фронта, то очевидно, что россияне залезли в некую 1500-километровую "кишку" – начиная от Керчи и заканчивая по полукругу в районе Купянска.

А Донбасс оккупантам, заметил он, без сухопутного коридора и Крыма не нужен. Поэтому Сырский четко показывает, что начинать освобождение Украины надо с Крыма.

Во-первых, отметил полковник запаса, это значительно легче, потому что Крым и так практически является географическим оперативным "котлом".

Для россиян и для Путина Крым – это "кащеева смерть",

– отметил Свитан.

То есть, добавил он, это некое "яйцо", в котором находится "игла" от смерти всей России. Потому что после деоккупации Крыма начнутся внутренние процессы, которые в итоге приведут к развалу страны-агрессора.

Удар по порту "Кавказ"

Полковник запаса отметил, что это был непростой удар Сил обороны Украины. Потому что это последний, то есть третий, железнодорожный паром, который перебрасывал железнодорожные сцепки, составы и цистерны с правого на левый берег Керченского пролива.

По его словам, 2 парома мы повредили ранее, а теперь еще и этот. Больше их россиянам негде взять.

Я думаю, можно, так сказать, поставить крест на Керченской паромной переправе,

– заявил Свитан.

Теперь, добавил военный эксперт, на очереди для ударов автомобильный и железнодорожный Керченский мосты.