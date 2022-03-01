Как уничтожить танк врага за 20 секунд: видео от ВСУ
Источник:"Последний блокпост"
Украинские Вооруженные Силы борются с оккупантами уже несколько дней. Наши защитники делают все, чтобы уничтожить как можно больше военной техники врага.
Видео о том, как они уничтожают вражескую бронетехнику, поделились украинские бойцы. Кадры распространили в соцсетях.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
Смотрите видео уничтожения танка:
Оккупанты перегруппировываются и наносят ракетные удары
В ВСУ рассказали о положении дел 1 марта. Украинские военные сообщили, что враг перегруппировывается и продолжает наносить сокрушительные ракетные удары. Для нападений на объекты гражданской инфраструктуры оккупанты используют ДРГ.
Постоянные обстрелы и авианалеты – по Харькову: в городе много гражданских жертв и пострадавших. Группировка сил обороны Киева продолжает защищать город, оккупантов не подпускают к пригородам столицы.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!