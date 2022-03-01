Как уничтожить танк врага за 20 секунд: видео от ВСУ

Украинские Вооруженные Силы борются с оккупантами уже несколько дней. Наши защитники делают все, чтобы уничтожить как можно больше военной техники врага.

Видео о том, как они уничтожают вражескую бронетехнику, поделились украинские бойцы. Кадры распространили в соцсетях.

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Смотрите видео уничтожения танка:

Оккупанты перегруппировываются и наносят ракетные удары

В ВСУ рассказали о положении дел 1 марта. Украинские военные сообщили, что враг перегруппировывается и продолжает наносить сокрушительные ракетные удары. Для нападений на объекты гражданской инфраструктуры оккупанты используют ДРГ.

Постоянные обстрелы и авианалеты – по Харькову: в городе много гражданских жертв и пострадавших. Группировка сил обороны Киева продолжает защищать город, оккупантов не подпускают к пригородам столицы.

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