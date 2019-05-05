Уникальную воздушную скульптуру установили в Ивано-Франковске: невероятные фото

В Ивано-Франковске стартовал XVII фестиваль "Праздник кузнецов". Покорители металла из двух десятков стран продемонстрировали свое мастерство на площади бастиона.

Уникальным подарком для жителей Ивано-Франковска стала скульптура в воздухе, которую кузнецы начали изготавливать еще в 2018 году. Кованую композицию "Мои птицы" установили в центре города.

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Авторы идеи пояснили, что хотели, чтобы прохожие хотя бы иногда смотрели на небо.



Новая кованая скульптура в Ивано-Франковске



Авторы работали над проектом с 2018 года

Ключевой темой "Праздника кузнецов" в 2019 году стали якоря. Кузнецы со всего мира представили их в разных формах и размерах.

Смотрите фото (Galka.if.ua) с "Праздника кузнецов" в Ивано-Франковске:

На празднике не обошли вниманием пленных украинских моряков. Чтобы поддержать их – собрали средства. Также все желающие написали письма поддержки пленникам.

25 ноября 2018 года Россия протаранила буксир украинских военных в Азовском море, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили троих моряков. Сейчас в плену РФ находятся 24 украинских моряка-члена экипажа захваченных судов.

На фестивале присутствовал отец одного из плененных моряков Дмитрий Эйдер, который тоже занимается кузнечным ремеслом. Он собственноручно создал кортик – это прототип наградного оружия, которое будут вручать морякам, когда они вернутся из плена в Украину.



Прототип наградного оружия – кортик

"Проект называется "Непокоренный духом", а эти кортики будут вручаться ребятам по возвращению из плена. Они будут именные – с одной стороны укажем фамилию, а с другой – надпись "Непокоренный духом", а также будет изображена геральдика", – объяснил кузнец, отец пленного моряка Дмитрий Эйдер.