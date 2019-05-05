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      Уникальную воздушную скульптуру установили в Ивано-Франковске: невероятные фото

      67 Читати новину українською

      В Ивано-Франковске стартовал XVII фестиваль "Праздник кузнецов". Покорители металла из двух десятков стран продемонстрировали свое мастерство на площади бастиона.

      Уникальным подарком для жителей Ивано-Франковска стала скульптура в воздухе, которую кузнецы начали изготавливать еще в 2018 году. Кованую композицию "Мои птицы" установили в центре города.

      Читайте также: Живые скульптуры со всего мира заполонили центр Ивано-Франковска: яркий фоторепортаж

      Авторы идеи пояснили, что хотели, чтобы прохожие хотя бы иногда смотрели на небо.

      івано франківськ птахи
      Новая кованая скульптура в Ивано-Франковске

      птахи ковані франківськ
      Авторы работали над проектом с 2018 года

      Ключевой темой "Праздника кузнецов" в 2019 году стали якоря. Кузнецы со всего мира представили их в разных формах и размерах.

      Смотрите фото (Galka.if.ua) с "Праздника кузнецов" в Ивано-Франковске:

      На празднике не обошли вниманием пленных украинских моряков. Чтобы поддержать их – собрали средства. Также все желающие написали письма поддержки пленникам.

      25 ноября 2018 года Россия протаранила буксир украинских военных в Азовском море, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили троих моряков. Сейчас в плену РФ находятся 24 украинских моряка-члена экипажа захваченных судов.

      На фестивале присутствовал отец одного из плененных моряков Дмитрий Эйдер, который тоже занимается кузнечным ремеслом. Он собственноручно создал кортик – это прототип наградного оружия, которое будут вручать морякам, когда они вернутся из плена в Украину.

      франківськ ковалі
      Прототип наградного оружия – кортик

      "Проект называется "Непокоренный духом", а эти кортики будут вручаться ребятам по возвращению из плена. Они будут именные – с одной стороны укажем фамилию, а с другой – надпись "Непокоренный духом", а также будет изображена геральдика", – объяснил кузнец, отец пленного моряка Дмитрий Эйдер.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости культуры Украинские моряки в плену Исскусство Новости Ивано-Франковска
      Источник: 24 канал
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