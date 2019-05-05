Унікальну повітряну скульптуру встановили в Івано-Франківську: неймовірні фото

В Івано-Франківську стартував XVII фестиваль "Свято ковалів". Підкорювачі металу з двох десятків країн продемонстрували свою майстерність на площі Бастіону.

Унікальним подарунком для жителів Івано-Франківська стала скульптура у повітрі, яку ковалі почали виготовляти ще у 2018 році. Ковану композицію "Мої птахи" встановили у середмісті.

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Автори ідеї пояснили, що хотіли, аби перехожі хоча б інколи дивились на небо.



Нова кована скульптура в Івано-Франківську



Автори працювали над проектом з 2018 року

Ключовою темою "Свята ковалів" у 2019 році стали якорі. Ковалі з усього світу представили їх у різних формах та розмірах.

Дивіться фото (Galka.if.ua) зі "Свята ковалів" в Івано-Франківську:

На святі не оминули увагою полонених українських моряків. Щоб підтримати їх – зібрали кошти. Також всі охочі написали листи підтримки бранцям.

25 листопада 2018 року Росія протаранила буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили трьох моряків. Нині у полоні РФ перебувають 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден.

На фестивалі був присутній батько одного із полонених моряків Дмитро Ейдер, який теж займається ковальством. Він власноруч створив кортик – це прототип нагородної зброї, яку вручатимуть морякам, коли вони повернуться з полону в Україну.



Прототип нагородної зброї – кортик

"Проект має назву "Нескорений духом", а ці кортики будуть вручатися хлопцям по поверненню з полону. Вони будуть іменні – з одного боку вкажемо прізвище, а з іншої – надпис "Нескорений духом", а також буде зображена геральдика", – пояснив коваль, батько полоненого моряка Дмитро Ейдер.