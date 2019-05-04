Живі скульптури з усього світу заполонили центр Івано-Франківська: яскравий фоторепортаж
В Івано-Франківську відбувся Перший міжнародний фестиваль живої скульптури. На головний проспект міста вийшло чимало різних героїв зі своїми яскравими шоу.
Як виглядає фестиваль – дізнавалися журналісти 24 каналу.
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У фестивалі участь брали не лише українці, а й перформери з різних країн світу. Наприклад, німецький актор Джон – з Берліна. Його шоу називається "Бланко": він стоїть у білому вбранні та гримі і дозволяє себе розмальовувати фарбами всім охочим. За його словами, у такий спосіб люди можуть виразити те, що відчувають.
Бути живою статуєю — це частина вуличного перформансу. І коли ти робиш цей показ, ти йдеш дуже близько до людей. І ось це добре. Це кардинально інше, ніж шоу на телебаченні, ніж виступ на сцені. Я дозволяю людям підійти дуже близько до себе, увійти в мою зону комфорту. Це набагато ближче, ніж у нормальному житті. І це саме те, що мені подобається,
– розповів перформер з Німеччини Джон.
Актор Джон
Він приїхав з Берліна
Під час свого перформансу він дозволяє себе розмальовувати
Недалеко від Джона — інші живі статуї з Іспанії. Пара акторів презентувала франківцям гумористичне шоу під назвою — "Апчхи".
Актори з Іспанії зі своїм шоу
А це "Людина-мох" і "Терра" з Нідерландів. Остання – вкрита шаром землі.
"Людина-мох" з Нідерландів
"Терра" з Нідерландів
Співорганізатор фестивалю Артур Гулько в обіймах "Терри"
За словами організаторів, такі перфоманси несуть свій особливий сенс. Але кожен може у ньому віднайти щось своє.
Людина все ж таки зв'язана з природою, вона співіснує... Якщо вони комунікуватимуть, підтримуватимкть один одного – тоді буде гармонія,
– зазначив співорганізатор фестивалю Артур Гулько.
Франківці вражені побаченим. "Те, що ми побачили – це дійсно круто. Це досить європейський рівень", – прокоментував свято місцевий мешканець Богдан.
Стімпанк-перформер з Білорусі
Франківці були вражені фестивалем
Міжнародний фестиваль живої скульптури в Івано-Франківську відбувся вперше. Організатори кажуть: навмисне зібрали різні жанри, щоб показати франківцям на скільки це мистецтво різне.
Українські козаки
"Бульбашкова Фея" з Польщі
Фестиваль був на високому європейському рівні