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      Живі скульптури з усього світу заполонили центр Івано-Франківська: яскравий фоторепортаж

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      В Івано-Франківську відбувся Перший міжнародний фестиваль живої скульптури. На головний проспект міста вийшло чимало різних героїв зі своїми яскравими шоу.

      Як виглядає фестиваль – дізнавалися журналісти 24 каналу.

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      У фестивалі участь брали не лише українці, а й перформери з різних країн світу. Наприклад, німецький актор Джон – з Берліна. Його шоу називається "Бланко": він стоїть у білому вбранні та гримі і дозволяє себе розмальовувати фарбами всім охочим. За його словами, у такий спосіб люди можуть виразити те, що відчувають.

      Бути живою статуєю — це частина вуличного перформансу. І коли ти робиш цей показ, ти йдеш дуже близько до людей. І ось це добре. Це кардинально інше, ніж шоу на телебаченні, ніж виступ на сцені. Я дозволяю людям підійти дуже близько до себе, увійти в мою зону комфорту. Це набагато ближче, ніж у нормальному житті. І це саме те, що мені подобається,
      – розповів перформер з Німеччини Джон.


      Актор Джон


      Він приїхав з Берліна


      Під час свого перформансу він дозволяє себе розмальовувати

      Недалеко від Джона — інші живі статуї з Іспанії. Пара акторів презентувала франківцям гумористичне шоу під назвою — "Апчхи".


      Актори з Іспанії зі своїм шоу

      А це "Людина-мох" і "Терра" з Нідерландів. Остання – вкрита шаром землі. 


      "Людина-мох" з Нідерландів


      "Терра" з Нідерландів


      Співорганізатор фестивалю Артур Гулько в обіймах "Терри"

      За словами організаторів, такі перфоманси несуть свій особливий сенс. Але кожен може у ньому віднайти щось своє.

      Людина все ж таки зв'язана з природою, вона співіснує... Якщо вони комунікуватимуть, підтримуватимкть один одного – тоді буде гармонія,
      – зазначив співорганізатор фестивалю Артур Гулько.

      Франківці вражені побаченим. "Те, що ми побачили – це дійсно круто. Це досить європейський рівень", – прокоментував свято місцевий мешканець Богдан.


      Стімпанк-перформер з Білорусі


      Франківці були вражені фестивалем

      Міжнародний фестиваль живої скульптури в Івано-Франківську відбувся вперше. Організатори кажуть: навмисне зібрали різні жанри, щоб показати франківцям на скільки це мистецтво різне.


      Українські козаки


      "Бульбашкова Фея" з Польщі


      Фестиваль був на високому європейському рівні

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      Теги: Новини України Новини культури Новини Івано-Франківська
      Джерело: 24 канал
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