Живі скульптури з усього світу заполонили центр Івано-Франківська: яскравий фоторепортаж

В Івано-Франківську відбувся Перший міжнародний фестиваль живої скульптури. На головний проспект міста вийшло чимало різних героїв зі своїми яскравими шоу.

Як виглядає фестиваль – дізнавалися журналісти 24 каналу.

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У фестивалі участь брали не лише українці, а й перформери з різних країн світу. Наприклад, німецький актор Джон – з Берліна. Його шоу називається "Бланко": він стоїть у білому вбранні та гримі і дозволяє себе розмальовувати фарбами всім охочим. За його словами, у такий спосіб люди можуть виразити те, що відчувають.

Бути живою статуєю — це частина вуличного перформансу. І коли ти робиш цей показ, ти йдеш дуже близько до людей. І ось це добре. Це кардинально інше, ніж шоу на телебаченні, ніж виступ на сцені. Я дозволяю людям підійти дуже близько до себе, увійти в мою зону комфорту. Це набагато ближче, ніж у нормальному житті. І це саме те, що мені подобається,

– розповів перформер з Німеччини Джон.



Актор Джон



Він приїхав з Берліна



Під час свого перформансу він дозволяє себе розмальовувати

Недалеко від Джона — інші живі статуї з Іспанії. Пара акторів презентувала франківцям гумористичне шоу під назвою — "Апчхи".





Актори з Іспанії зі своїм шоу

А це "Людина-мох" і "Терра" з Нідерландів. Остання – вкрита шаром землі.



"Людина-мох" з Нідерландів



"Терра" з Нідерландів



Співорганізатор фестивалю Артур Гулько в обіймах "Терри"

За словами організаторів, такі перфоманси несуть свій особливий сенс. Але кожен може у ньому віднайти щось своє.

Людина все ж таки зв'язана з природою, вона співіснує... Якщо вони комунікуватимуть, підтримуватимкть один одного – тоді буде гармонія,

– зазначив співорганізатор фестивалю Артур Гулько.

Франківці вражені побаченим. "Те, що ми побачили – це дійсно круто. Це досить європейський рівень", – прокоментував свято місцевий мешканець Богдан.



Стімпанк-перформер з Білорусі



Франківці були вражені фестивалем

Міжнародний фестиваль живої скульптури в Івано-Франківську відбувся вперше. Організатори кажуть: навмисне зібрали різні жанри, щоб показати франківцям на скільки це мистецтво різне.



Українські козаки



"Бульбашкова Фея" з Польщі



Фестиваль був на високому європейському рівні