Чтобы задержать велосипед, понадобилось двое силовиков

О том, что россияне живут в своем мире, нам известно давно. В Украине они видят военную угрозу в больницах, роддомах, школах и гражданских домах.

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Но российский маразм гораздо глубже, чем украинцы могли подозревать. Это подтверждает случай на митингах в России.

Российские силовики, вдумайтесь, арестовали велосипед. Что такого плохо сделал двухколесный друг – сложно сказать.

Возможно, он просто был американского или украинского производства. А может, диктатор загрустил в бункере и решил покрутить педали.

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Чтобы задержать бедного и ни в чем невинного велосипеда понадобилось сразу двое силовиков. Наверное, велосипед сильно сопротивлялся, что его пришлось нести.

Смотрите видео задержания велосипеда в России