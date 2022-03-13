Щоб затримати велосипед, знадобилося двоє силовиків

Про те, що росіяни живуть у своєму світі, нам відомо давно. В Україні вони бачать військову загрозу в лікарнях, пологових будинках, школах і цивільних будинках.

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Та російський маразм значно глибший, аніж українці могли підозрювати. Це підтверджує випадок на мітингах у Росії.

Російські силовики, вдумайтесь, арештували велосипед. Що такого погано зробив двоколісний друг – складно сказати.

Можливо, він просто був американського чи українського виробництва. А може диктатор засумував у бункері та вирішив покрутити педалі.

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Щоб затримати бідолашного і ні в чому невинного ровера, знадобилося відразу двоє силовиків. Напевно, велосипед сильно пручався, що його довелося нести.

Дивіться відео затримання велосипеду в Росії

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