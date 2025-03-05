Уникальные кадры с фронта: пограничники показали эффектную работу дрона "Nemesis"

"Nemesis" – это дрон, который имеет возможность поражать цели из любой точки Украины. Он является самым скрытным представителем "линейки" ночных бомберов, которых в России прозвали "Бабой Ягой". Дрон охотится на самые жирные объекты врага: бронированную технику, системы ПВО, склады с боеприпасами. Nemesis используют также и пограничники.

Уникальные кадры работы "Nemesis" на Волчанском направлении Харьковщины показывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA". Ночью автомобиль наземной группы пограничной бригады "Форпост" направляется к месту, откуда будут запускать борта.

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На этом этапе главное – скорость и маскировка. Экипаж ударного дрона должен снарядить "птичку" боеприпасами. За ночь для операторов с позывными "Темич" и "Гоголь" запланировано семь вылетов.

Блиндажи и минирование. Опорник, где собирается пехота противника. Места, где у них склады провизии. Поражали склады БК,

– рассказал оператор наземной группы "Темич".

"Темич" сравнивает квадрокоптер "Nemesis" с другой "разновидностью" "Бабы Яги" – гексакоптером "Вампир". Сегодня на фронте именно они показывают очень высокие результаты.

Как работают ночные экипажи ударного дрона

"Вампир" гораздо легче глушится, чем "Nemesis". Ему нужно придерживаться радиогоризонта. Он не может опуститься, допустимо, на высоту ниже радиогоризонта. По грузоподъемности "Вампир" превосходит "Nemesis" , но по дальности полетов – нет", – сказал "Темич".

Теперь "птичка" отправляется на ночную охоту. Основная миссия наземной группы завершена. Отныне она будет внимательно следить за полетом из укрытия и ожидать возвращения дрона. А тем временем, в нескольких сотнях километров отсюда, в хорошо защищенном месте, эстафету подхватывает другой экипаж. Именно он будет управлять бортом и поражать цели. Обе команды – в постоянном контакте.

"Одно из основных преимуществ – это безопасность наших военнослужащих. И, опираясь на это, были созданы эти бомберы. Сейчас мы их разворачиваем по всей линии боевого соприкосновения, но на дистанции, которая позволяет работать и создать безопасность пилотным группам. Сейчас они разворачиваются с такой скоростью, что мы видим – за этим будущее", – отметил пилот ударного комплекса "Скиф".

Слаженная работа

Они работают в небольшом помещении, которое совсем не похоже на кабину самолета. Впрочем, как и в традиционной авиации, здесь работают пилот и штурман: так называемая "двойка" – "Скиф" и "Говорун". Первая на сегодня цель – вражеское укрытие.

Один человек не может одновременно управлять бортом и постоянно следить за очень многими факторами. Поэтому работа штурмана – подсказывать, смотреть, напоминать о высоте, уровень ветра, влажность, температуру, скорость, нагрузку на винты, навигацию,

– сказал "Скиф".

Интегрированный в корпус "Nemesis" Starlink позволяет управлять дроном из любой точки планеты. Но оказывается, эта система здесь – не единственная.

Сейчас мы вышли на тот уровень, что Starlink – не единственная система связи. Если мы наблюдаем глушение, то эта система автоматически переходит на альтернативные источники связи,

– объяснил "Скиф".

Пограничники рассказывают, что высокая результативность этого ударного дрона – заслуга большой команды специалистов разных направлений.

"Механизм мы стараемся упростить. Он состоит из разведки, которая добывает нам информацию и работает круглосуточно. Это наземные группы и пилотные группы, которые управляют и определяют приоритетность целей. А также аналитические отделы, которые получают эти цели", – сказал "Скиф".

Боеприпасы для "Бабы Яги"

Военные имеют мини-цех, где изготавливают боеприпасы для "Бабы Яги". Здесь его в шутку называют "лабораторией". Это территория техника-конструктора под псевдонимом "Сирко".

Боеприпасы есть разные. Именно этот боеприпас предназначен для поражения живой силы противника или легких небронированных автомобилей – например, каких-то пикапов или "буханок" кацапских, которые они часто используют для перевозки личного состава,

– рассказал пограничник "Сирко".

Некоторые элементы сбросов здесь изготавливают на 3D-принтере. Печать хвостовика занимает примерно шесть часов. Военные рассказывают, что недавно пограничники начали снаряжать "Nemesis" новыми типами очень эффективных боеприпасов – самонаводящимися. Подробности пока являются тайной.

Благодаря тому, что сейчас появились самонаводящиеся боеприпасы, значительно возросло количество поражений и эффективность. То есть сейчас гораздо больше пораженных целей,

– отметил "Скиф".

Военные рассказывают, что прототипами ночных бомберов в свое время были вполне мирные аграрные дроны. Они поливали поля удобрениями и боролись с вредителями. Теперь их боевой родственник на тех же полях собирает другие "урожаи" и уничтожает "двуногих вредителей". "Nemesis" в переводе означает "возмездие".