Уникальные кондиционеры, которые заботятся о здоровье и замедляют процесс старения

Кондиционер Mitsubishi Electric удивляет своей функциональностью. Специальная технология позволяет ему подстраивается под оптимальную для человека температуру. Это, фактически, устраняет опасность подхватить простуду жарким летом. Кроме того эти кондиционеры благодаря особым фильтрам предотвращают вирусы и замедляют процесс старения.

Mitsubishi Electric создали кондиционер, который не нужно каждый раз переключать, когда вам то жарко, то, наоборот, – холодно.

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Самоуправление. Технология 3D I-SEE. Уникальная технология 3D I-SEE – это, по сути, встроенный тепловизор с микропроцессором, который сканирует помещение в инфракрасном диапазоне. Этот "мозг" кондиционера определяет температуру воздуха конкретно в том месте, где находятся люди, а не где-то под потолком, как это делают обычные приборы.

Самоуправление. Функция "I feel". Это так называемый "режим нечеткой логики" – автоматически определяет среднюю температуру в комнате, запускает необходимый в данный момент режим работы: на обогрев или на охлаждение. В случае повышенной влажности осушает воздух. Это, фактически, устраняет опасность подхватить простуду жарким летом.



В кондиционере есть некий тепловизор с микропроцессором, который сканирует помещение

Энергосбережение. Функция I-SAVE. Кроме того, руководствуясь этими данными, кондиционер сам переходит в режим энергосбережения – I-SAVE – когда в помещении никого нет.

Механическое управление. Конечно, если вам некомфортно, вы всегда сможете добавить или убавить градусы на пульте.

Таймер. Все бытовые кондиционеры Mitsubishi Electric оснащены 24-часовым таймером с режимом включения/выключения с периодичностью от 10 минут до 24 часов. А режим AUTO Restart автоматически перезапустит систему после сбоев в электросети.

Оседание пыли. Кондиционер в определенной степени как пылесос, через него постоянно проходит комнатный воздух. И со временем в его внутренних уголках скапливается мелкая грязь и пыль, рассадник различных грибков и болезнетворных бактерий. В кондиционерах Mitsubishi Electric детали, до которых трудно добраться, чтобы почистить, имеют специальное покрытие, которое отталкивает грязь. Представьте кондиционер, на котором не оседает пыль! Меньше грязи – больше свежести и здорового воздуха.

Фильтры. Чувствительным местом едва ли не всех кондиционеров остаются фильтры. Многие из пользователей их не меняют: то ли по соображениям экономии, то ли по собственной легкомысленности. Так вот, теперь можете забыть про эти хлопоты. В кондиционерах Mitsubishi Electric нет традиционных сменных фильтров, вместо этого их достаточно время от времени просто помыть.

Специальный антиоксидантный фильтр – особая гордость японцев. Кроме того, что сдерживает вирусы и бактерии, эта разработка нейтрализует так называемые "свободные радикалы" – микрочастицы, которые называют "убийцами" нашего организма, и которые являются источником большинства болезней. Невероятно, но получается, что кондиционеры MitsubishiElectric не только предотвращают вирусы, но и буквально замедляют процесс старения.



Специальный антиоксидантный фильтр​

Шум. И это при том, что в работе вы их почти и не будете слышать. Ведь уровень шума в 19 децибел – это примерно где-то так, как шумит листва на дереве. Без сомнения, одни из самых тихих кондиционеров на рынке. Стильные. Тихие. Функциональные и эффективные: кондиционеры Mitsubishi Electric – созданы, чтобы дарить комфорт и заботиться о здоровье.



Кондиционер Mitsubishi Electric заботится о комфорте и здоровье