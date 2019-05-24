Унікальні кондиціонери, які піклуються про здоров'я та сповільнюють процес старіння

Кондиціонер Mitsubishi Electric дивує своєю функціональністю. Спеціальна технологія дозволяє йому підлаштовується під оптимальну для людини температуру. Це, фактично, усуває небезпеку підхопити застуду спекотним літом. Крім того ці кондиціонери завдяки особливим фільтрам запобігають вірусам та сповільнюють процес старіння.

Mitsubishi Electric створили кондиціонер, який не потрібно щоразу перемикати, коли вам то спекотно, то, навпаки, – захолодно.

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Самокерування. Технологія 3D I-SEE. Унікальна технологія 3D I-SEE – це, по суті, вбудований тепловізор з мікропроцесором, який сканує приміщення в інфрачервоному діапазоні. Цей "мозок" кондиціонера визначає температуру повітря конкретно у тому місці, де перебувають люди, а не десь під стелею, як це роблять звичайні прилади.

Самокерування. Функція "I feel". Це так званий "режим нечіткої логіки" – автоматично визначає середню температуру в кімнаті, запускає необхідний у цей момент режим роботи: на обігрів або ж на охолодження. У випадку підвищеної вологості – осушує повітря. Це, фактично, усуває небезпеку підхопити застуду спекотним літом.



В кондиціонері є такий собі тепловізор з мікропроцесором, який сканує приміщення

Енергозбереження. Функція I-SAVE. Крім того, керуючись цими даними, кондиціонер сам переходить у режим енергозбереження – I-SAVE – коли у приміщенні нікого немає.

Механічне керування. Авжеж, якщо вам не комфортно, ви завжди зможете додати чи збавити градусів на пульті.

Таймер. Усі побутові кондиціонери Mitsubishi Electric оснащені 24-годинним таймером з режимом увімкнення-вимкнення з періодичністю від 10 хвилин до 24 годин. А режим AUTO Restart автоматично перезапустить систему після збоїв в електромережі.

Осідання пилу. Кондиціонер певною мірою як пилосос – крізь нього повсякчас проходить кімнатне повітря. І з часом у його внутрішніх закутках скупчується дрібний бруд та пил, розсадник різних грибків та хвороботворних бактерій. У кондиціонерах Mitsubishi Electric деталі, до яких важко дістатися, щоб почистити, мають спеціальне покриття, що відштовхує бруд. Уявіть кондиціонер, на якому не осідає пил! Менше бруду – більше свіжості і здорового повітря.

Фільтри. Чутливим місцем чи не всіх кондиціонерів залишаються фільтри. Багато хто з користувачів їх не міняє: чи то з міркувань економії, чи то з власної легковажності. Так от, тепер можете забути і про цей клопіт. У кондиціонерах Mitsubishi Electric немає традиційних змінних фільтрів, натомість їх достатньо час від часу просто помити.

Спеціальний антиоксидантний фільтр – особлива гордість японців. Крім того, що стримує віруси та бактерії, ця розробка нейтралізує ще й так звані "вільні радикали" – мікрочастинки, яких називають "убивцями" нашого організму, і які є джерелом більшості хвороб. Неймовірно, але виходить, що кондиціонери MitsubishiElectric не лише запобігають вірусам, а й буквально сповільнюють процес старіння.



Спеціальний антиоксидантний фільтр​



Шум. І це при тому, що в роботі ви їх майже і не чутимете. Адже рівень шуму в 19 децибел – це приблизно десь так, як шумить листя на дереві. Без сумніву, одні з найтихіших кондиціонерів на ринку. Стильні. Тихі. Функціональні й ефективні: кондиціонери Mitsubishi Electric – створені, щоб дарувати комфорт та піклуватися про здоров'я.



Кондиціонер Mitsubishi Electric піклується про комфорт і здоров'я