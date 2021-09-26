Какими еще оружейными новостями запомнилась неделя уходящая – узнайте в программе.

К слову Украинский ударный дрон незаметно уничтожает военное вооружение России – Техника войны

Обновление ракеты "Нептун" и учения "Север"

• Государственное предприятие "Спецоборонмаш" усиливает боевую часть ракеты "Нептун". Технология вакуумно-кусковой заливки обеспечивает максимально плотное наполнение боевой части ракеты взрывчатым веществом.

• В армии Украины ввели уже более 300 стандартов НАТО. Они применены в военной политике, стратегическом планировании, операциях и действиях, разведке, психологических операциях, связи, разработке, производстве и принятии на вооружение военной и специальной техники.

• На границе временно оккупированного Крыма "Ураганы" тренировались взаимодействовать с БПЛА. Расчеты провели условные стрельбы по координатам, предоставляемых с беспилотников.

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• На Николаевщине завершился летно-методический сбор с экипажами истребительной, бомбардировочной, штурмовой, транспортной и разведывательной авиации Воздушных сил ВСУ. Экипажи истребителей Су-27 и МиГ-29 впервые выполнили минирование участков местности с воздуха.

• В районе проведения ООС прошли учения подразделений танкового резерва оперативно-тактической группировки "Север". Экипажи осуществили ночной марш отработали развертывание сил, маскировки, применение различных тактических элементов боевого улаживания в противодействии противнику.

Бомбардировщики B-21 и испытания "Квадро-1400"

• Воздушные силы США надеются получить до 150 новых бомбардировщиков B-21. Основным преимуществом самолета с технологией "стелс" является незаметность для любых радаров.

• Космические силы США получили нарукавные знаки различия. Напомним, что космические войска основаны 20 декабря 2019 года являются 6 видом Вооруженных сил. Они предназначены для военных операций в космическом пространстве.

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• В Беларуси испытали ударный беспилотник "Квадро-1400". На комплекс установили 2 ручные РПГ-26 с гиростабилизатором.

• В Румынии проходят учения НАТО Steadfast Defender 2021. На широкомасштабных слаживаниях, военные отрабатывают взаимодействие сил и готовность реагировать на любую угрозу.