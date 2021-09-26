Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

До слова Український ударний дрон непомітно знищує військове озброєння Росії – Техніка війни

Оновлення ракети "Нептун" та навчання "Північ"

• Державне підприємство "Спецоборонмаш" посилює бойову частину ракети "Нептун". Технологія вакуумно-кускового заливання забезпечує максимально щільне наповнення бойової частини ракети вибуховою речовиною.

• В армії України запровадили вже понад 300 стандартів НАТО. Вони застосовані у воєнній політиці, стратегічному плануванні, бойових операціях і діях, розвідці, психологічних операціях, зв'язку, розробці, виробництві та прийнятті на озброєння військової та спеціальної техніки.

• На межі тимчасово окупованого Криму "Урагани" тренувались взаємодіяти з БПЛА. Розрахунки провели умовні стрільби по координатах, що надаються з безпілотників.

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• На Миколаївщині завершився льотно-методичний збір з екіпажами винищувальної, бомбардувальної, штурмової, транспортної та розвідувальної авіації Повітряних сил ЗСУ. Екіпажі винищувачів Су-27 і МіГ-29 вперше виконали мінування ділянок місцевості з повітря.

• В районі проведення ООС пройшли навчання підрозділів танкового резерву Оперативно-тактичного угруповання "Північ". Екіпажі здійснили нічний марш відпрацювали розгортання сил, маскування, застосування різноманітних тактичних елементів бойового залагодження у протидії противнику.

Бомбардувальники B-21 та випробування "Квадро-1400"

• Повітряні сили США сподіваються отримати до 150 нових бомбардувальників B-21. Основною перевагою літака з технологією "стелс" є непомітність для будь-яких радарів.

• Космічні сили США отримали нарукавні знаки розрізнення. Нагадаємо, що космічні війська засновані 20 грудня 2019 року є 6 видом Збройних сил. Вони призначені для військових операцій у космічному просторі.

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• У Білорусі випробували ударний безпілотник "Квадро-1400". На комплекс встановили 2 ручні РПГ-26 з гіростабілізатором.

• В Румунії проходять навчання НАТО Steadfast Defender 2021. На широкомасштабних злагодженнях, військові відпрацьовують взаємодію сил і готовність реагувати на будь-яку загрозу.