Але поки це не варто розцінювати як "перемогу". Таку думку у проєкті Олега Климчука "Стратегія перемоги" висловив військовий експерт Олег Жданов.

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Жданов: В Україні є реальні бойові дії, де можна застосувати "Залізний купол"

Він відзначив, що США можуть протестувати такі батареї, отримані від Ізраїлю, тільки на полігонах. Натомість в Україні є реальні бойові дії – збройний конфлікт низької інтенсивності. Тому "Залізний купол" можна застосувати і випробувати в бойових умовах.

До того ж наша операція в зоні ООС цілком відповідає призначенню цього комплексу – боротьбі з:

літаками;

вертольотами;

ракетами;

артилерійськими снарядами;

мінометними мінами для перехоплення.

За словами Жданова, радіус дії у "Залізного купола" – всього 70 кілометрів. Це максимальна дальність перехоплення. Мінімальна становить 4 кілометри, а висоту він дістає до 10 кілометрів. До того ж комплекс може перекрити смугу шириною 140 кілометрів.

2 батареї – це майже 300 кілометрів. У нас усього лінії розмежування на Донбасі – приблизно 500 кілометрів. Олег Жданов Військовий експерт

Останнім часом Росія далекобійно застосовує артилерію і вражає цілі на глибину 10 – 15 кілометрів від лінії розмежування. "Якщо ми дійсно отримаємо цей комплекс і поставимо в зоні ООС, то просто перехопимо снаряди", – підкреслив експерт.

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