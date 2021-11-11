Уникальный случай: СБУ обнаружила вооружение на 1 миллиард и передала его военным

Служба безопасности Украины передала крупную партию вооружения Министерству обороны. Речь идет об арсенале, который ранее изъяли в ходе специальных операций.

Общая стоимость изъятого вооружения – примерно 1 миллиард гривен, а вес превышает 500 тонн. Оно находилось под арестом, поскольку было признано вещественным доказательством в производствах СБУ.

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Почему этот случай – уникальный

Учитывая российскую агрессию против Украины, следователи предложили передать арсенал украинским военным. Они подготовили ходатайство, а в Минобороны согласились принять имущество на баланс. Наконец, суд и правительство санкционировали передачу. Это первый такой случай в истории Украины.

Что именно изъяла ранее СБУ:

оружие (гранатометы);

боеприпасы (мины и выстрелы к гранатометам);

взрывчатые вещества (тротил);

36 ракет 5В27Д (входят в состав ЗРК "Печора") и сопутствующее оборудование;

запчасти к огнестрельному нарезному оружию;

двигатели и комплектующие к авиационной технике;

комплектующие к бронетанковой технике, зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня;

фосфорные и соляные кислоты.

Вооружение, которое изъяла украинская спецслужба / Фото СБУ

Имущество накапливали в Украине российские компании

Следствие установило, что российские государственные компании использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения. Они накапливали их в пределах страны, причем – как техническое имущество общего потребления. Для чего – пока неизвестно.

По данному факту СБУ уже открыла уголовное производство. В ведомстве отметили, что документов о легальном ввозе и хранении военной продукции не было. Там надеются, что новое вооружение значительно усилит состояние боевой готовности ВСУ.