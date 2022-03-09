Universal Music останавливает бизнес и закрывает офисы в России
9 марта 2022 , 01:38Читати новину українською
Источник:телеграм "Санкции РФ"
Крупнейший в мире музыкальный лейбл Universal Music останавливает бизнес в России и закрывает офисы там.
Компания призвала положить конец насилию в Украине.
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Мы поддерживаем международные санкции вместе с нашими сотрудниками и артистами, которые работают в США, Великобритании, Польше, Словакии, Германии, Чехии и Венгрии,
– подчеркнули в компании.
Ткаченко обращался к музыкальным брендам
Накануне министр культуры Александр Ткаченко призвал известные музыкальные бренды присоединиться к мировому бойкоту России. В частности, он официально обратился к:
- Люсиану Чарльзу Грейнджу, CEO Universal Music Group,
- Брэду Навину, CEO Orchard,
- Эммануэлю Цунце, CEO ONErpm,
- Робу Стрингеру, CEO, Sony Music Entertainment,
- Денису Ладегалери, CEO Believe,
- Стивену Куперу, CEO Warner Music Group.
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