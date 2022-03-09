Universal Music останавливает бизнес и закрывает офисы в России

Крупнейший в мире музыкальный лейбл Universal Music останавливает бизнес в России и закрывает офисы там.

Компания призвала положить конец насилию в Украине.

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Мы поддерживаем международные санкции вместе с нашими сотрудниками и артистами, которые работают в США, Великобритании, Польше, Словакии, Германии, Чехии и Венгрии,

– подчеркнули в компании.

Ткаченко обращался к музыкальным брендам

Накануне министр культуры Александр Ткаченко призвал известные музыкальные бренды присоединиться к мировому бойкоту России. В частности, он официально обратился к:

Люсиану Чарльзу Грейнджу, CEO Universal Music Group,

Брэду Навину, CEO Orchard,

Эммануэлю Цунце, CEO ONErpm,

Робу Стрингеру, CEO, Sony Music Entertainment,

Денису Ладегалери, CEO Believe,

Стивену Куперу, CEO Warner Music Group.

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