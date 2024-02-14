Как поступить на бюджет? Университет Метинвест Политехника объявил о начале поступления 2024 года

Первый украинский негосударственный горно-металлургический университет Метинвест Политехника объявляет о начале вступительной кампании 2024 года. Обучение бакалавров и магистров по современным инженерно-техническим специальностям начнется в сентябре.

В то же время курсы по подготовке к национальному мультипредметному тесту (НМТ) – уже в марте, отмечают в Метинвесте. А также добавляют, что все образовательные программы университета прошли экспертизу бизнеса.

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Поступить в Метинвест Политехнику может каждый желающий

"Старт вступительной кампании в Метинвест Политехнике открывает двери нового этапа для будущих лидеров, которые будут не только движущей силой восстановления Украины, но и ключевыми архитекторами модернизации нашей промышленности. Во время войны получение высшего инженерного образования приобретает новые смыслы для Украины. Студенты Метинвест Политехники получают реальные возможности приобрести практический опыт в настоящих производственных условиях, развиваться в науке, а также построить успешную карьеру в украинской промышленности", – сказал ректор университета Метинвест Политехника Александр Поважный.

Поступить в Метинвест Политехнику может каждый. Кроме получения высшего образования на условиях контракта, есть возможность учиться по заказу Метинвеста, что позволяет студенту получить образование за средства заказчика, не тратя собственных финансов. Компания покрывает расходы на обучение для своих сотрудников и их детей, а также для студентов, готовых работать на производствах компании в течение обучения и после него.

В этом году университет набирает студентов на 16 бакалаврских и 18 магистерских программ, а также открывает аспирантуру. В частности вуз будет готовить бакалавров по следующим направлениям:

металлургия;

разработка месторождений полезных ископаемых;

материаловедение;

компьютерные науки;

автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

охрана окружающей среды;

инжиниринг механического оборудования и систем;

инжиниринг электроснабжения и электромеханических систем;

бизнес-аналитика;

стоимостное управление бизнесом;

сварка;

безопасность труда.

Все образовательные программы прошли экспертизу бизнеса

Будущие бакалавры должны сдать НМТ, который, по предварительным данным, должен пройти с 14 мая по 19 июля. А уже с 1 июля можно создавать электронные кабинеты для подачи заявлений. Те, кто поступает на магистратуру, будут сдавать единый вступительный или профессиональный экзамен, в зависимости от выбранной программы обучения. Более подробная информация обо всех этапах и их сроках появится в конце апреля.

Чтобы лучше подготовиться к поступлению, можно воспользоваться онлайн-курсами по НМТ от Метинвест Политехники. Программа будет охватывать украинский язык, математику, историю Украины, физику и химию и продлится 2,5 месяца. Выпускников курсов ждет бонус – дополнительные баллы в первом учебном семестре, а это увеличивает шансы на получение стипендий. Заявки на участие в подготовительных курсах принимают до 1 марта.

Метинвест Политехника сочетает дистанционное обучение с дуальным образованием и лабораторными офлайн-практикумами. Практика проходит на производствах Метинвеста в Запорожье, Кривом Роге и Каменском. А лучшим студентам предложат практику на предприятиях компании за рубежом. Навыки, которые получат студенты во время обучения, позволят им полностью овладеть профессией и работать на любом предприятии мира.

Метинвест Политехника – это университет будущего, который предоставляет новые широкие возможности для молодежи, использует современные цифровые системы и платформы в обучении. Университет основала Группа Метинвест в июне 2020 года, а в 2022 году прошел первый набор студентов.

Главная цель проекта – появление в Украине высшего образования европейского уровня. В университете учатся люди, которые выбрали для себя востребованные на рынке труда технические специальности. Лучшим студентам Группа Метинвест гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации,

– подытоживают в Метинвесте.

Подробнее о поступлении можно узнать по телефону +38(095) 070-06-37, или написав на почту – pk@mipolytech.education.