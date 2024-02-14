Водночас курси з підготовки до національного мультипредметного тесту (НМТ) – вже в березні, зазначають у Метінвесті. А також додають, що всі освітні програми університету пройшли експертизу бізнесу.

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Вступити у Метінвест Політехніку має кожен охочий

"Старт вступної кампанії в Метінвест Політехніці відкриває двері нового етапу для майбутніх лідерів, які будуть не лише рушійною силою відновлення України, а й ключовими архітекторами модернізації нашої промисловості. Під час війни здобуття вищої інженерної освіти набуває нових сенсів для України. Студенти Метінвест Політехніки отримують реальні можливості набути практичного досвіду в справжніх виробничих умовах, розвиватися в науці, а також побудувати успішну кар'єру в українській промисловості", – сказав ректор університету Метінвест Політехніка Олександр Поважний.

Вступити у Метінвест Політехніку може кожен. Окрім здобуття вищої освіти на умовах контракту, є можливість навчатися на замовлення Метінвесту, що дає змогу студенту здобути освіту за кошти замовника, не витрачаючи власних фінансів. Компанія покриває витрати на навчання для своїх співробітників і їхніх дітей, а також для студентів, готових працювати на виробництвах компанії протягом навчання і після нього.

Цього року університет набирає студентів на 16 бакалаврських і 18 магістерських програм, а також відкриває аспірантуру. Зокрема виш готуватиме бакалаврів за такими напрямками:

металургія;

розробка родовищ корисних копалин;

матеріалознавство;

комп'ютерні науки;

автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології;

охорона довкілля;

інжиніринг механічного обладнання та систем;

інжиніринг електропостачання та електромеханічних систем;

бізнес-аналітика;

вартісне управління бізнесом;

зварювання;

безпека праці.

Усі освітні програми пройшли експертизу бізнесу

Майбутні бакалаври мають скласти НМТ, який, за попередніми даними, має пройти з 14 травня по 19 липня. А вже з 1 липня можна створювати електронні кабінети для подання заяв. Вступники до магістратури складатимуть єдиний вступний чи фаховий іспит, залежно від обраної програми навчання. Докладніша інформація про всі етапи та їхні терміни з'явиться наприкінці квітня.

Щоб краще підготуватися до вступу, можна скористатися онлайн-курсами з НМТ від Метінвест Політехніки. Програма охоплюватиме українську мову, математику, історію України, фізику й хімію та триватиме 2,5 місяці. На випускників курсів чекає бонус – додаткові бали в першому навчальному семестрі, а це збільшує шанси на отримання стипендій. Заявки на участь у підготовчих курсах приймають до 1 березня.

Метінвест Політехніка поєднує дистанційне навчання з дуальною освітою та лабораторними офлайн-практикумами. Практика проходить на виробництвах Метінвесту в Запоріжжі, Кривому Розі та Кам'янському. А найкращим студентам запропонують практику на підприємствах компанії за кордоном. Навички, які отримають студенти під час навчання, дадуть їм змогу повністю опанувати професію та працювати на будь-якому підприємстві світу.

Метінвест Політехніка – це університет майбутнього, який надає нові широкі можливості для молоді, використовує сучасні цифрові системи та платформи в навчанні. Університет заснувала Група Метінвест у червні 2020 року, а у 2022 році пройшов перший набір студентів.

Головна мета проєкту – поява в Україні вищої освіти європейського рівня. В університеті навчаються люди, які обрали для себе потрібні на ринку праці технічні спеціальності. Найкращим студентам Група Метінвест гарантує перше робоче місце, кар'єрне зростання, фінансову та інші мотивації,

– підсумовують у Метінвесті.

Докладніше про вступ можна дізнатися за телефоном +38(095) 070-06-37, або написавши на пошту – pk@mipolytech.education.