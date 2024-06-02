Унижения, угрозы, имитация расстрела, – Лубинец о видео с военнопленными украинцами

В сети распространили видео, на котором российские военные издеваются над украинскими военнопленными. Дмитрий Лубинец отреагировал на очередное военное преступление оккупантов.

Украинский омбудсмен в очередной раз напомнил о нарушении страной-агрессором международного права. Лубинец также призвал мир отреагировать на военное преступление России и привлечь виновных к ответственности.

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Россияне издевались над украинскими военнопленными

Дмитрий Лубинец отметил, что, по предварительной информации, это военное преступление произошло на Харьковском направлении, где сейчас россияне пытаются вести наступательные действия.

На видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы, имитация расстрела. К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными – не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов,

– сказал омбудсмен.

Он отметил, что такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение.

"Этот случай должен быть зафиксирован как очередное доказательство нарушения международного гуманитарного права Российской Федерацией! Обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства. Это станет очередным дополнением доказательной базы для будущего трибунала над преступниками", – пояснил Лубинец.

Уполномоченный по правам человека также напомнил, что Россия не придерживается никаких правил ведения войны и совершенно не стесняется демонстрировать свои жестокие и античеловеческие действия. Омбудсмен отметил, что мир должен реагировать на такие случаи нарушения международного законодательства, чтобы привлечь Россию к ответственности. Иначе "право силы победит силу права".

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