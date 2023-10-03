Путин терпит неудачу в войне, – Уоллес раскритиковал диктатора за агрессию против Украины

Бывший министр Великобритании Бен Уоллес раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за начало войны против Украины. Экс-министр подчеркнул, что президент страны-агрессорки обязательно получит поражение от украинской армии.

По словам Уоллеса, диктатор Путин сейчас "отчаянно цепляется за две последние вещи, которые могут его спасти". В частности, это время и раскол международного сообщества.

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Уоллес сказал, что Украина победит в войне

Экс-министр обороны Британии подчеркнул, что Украина может выиграть войну против Путина. По словам Уоллеса, такие ощущения как романтизм, эгоизм и месть заставили Путина вторгнуться в Украину, и это будет его гибелью.

Его армия потеряла более 2500 танков, 6500 бронемашин и почти 300 тысяч человек убитыми или ранеными. Никакого командира, который вел основные российские подразделения в Украине, уже не осталось на месте,

– подчеркнул он.

Уоллес также подчеркнул, что Запад должен помогать Украине одержать эту победу. Для этого необходимо увеличить количество военной помощи.

"Потребуется больше боеприпасов, ATACMS и Storm Shadows", – рассказал экс-министр обороны Британии.

Он также отметил, что лучший способ сохранить единство международного сообщества – это демонстрация успеха.

Экс-министр обороны Британии высказался о контрнаступлении и мобилизации

Уоллес также подчеркнул, что украинское контрнаступление имеет успехи, а ВСУ прорывают российские линии обороны. По его словам, украинцы еще раз доказали, что НАТО их недооценило, ведь наши военные берут британское оборудование и преуспевают.

Украинцы научились новым тактикам, чтобы преодолеть ужасные минные поля. Удары Strom Shadow опустошают российские штабы. Мы являемся свидетелями начала битвы за Крым,

– подчеркнул он.

В то же время Уоллес также высказался и по поводу мобилизации украинских граждан. Он посоветовал пересмотреть подход к мобилизации и привлекать в армию молодежь, "как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах".

Уоллес также подчеркнул, что долговременная пауза может "помочь Путину создать новую армию" из мобилизованных россиян. Поэтому он дал совет переоценить масштабы мобилизации в Украине.

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