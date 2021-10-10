Упала декорация: артист Большого театра погиб прямо на сцене

Артист Большого театра в Москве Евгений Кулеш 9 октября погиб на сцене. Во время спектакля "Садко" на актера упала декорация.

Тяжелая декорация опустилась на сцену и ударила артиста по голове. К сожалению, 37-летний исполнитель скончался еще до приезда скорой.

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Артист не успел отскочить

Кулеш вроде бы отошел в неправильном направлении и наткнулся на декорацию, которая опускалась. Отойти не успел. Зрители сначала подумали, что это часть спектакля.

Зато артисты в панике просили персонал поднять реквизит. Потом стали выкрикивать "вызовите скорую, здесь кровь". Объявили антракт, а затем заявили об остановке спектакля.

Проводят проверку

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку обстоятельств гибели актера. Кроме того, в телеграм-каналах пишут, что проверяют даже версию о вероятном алкогольном опьянении Кулеша.

Что известно о погибшем

Кулешу было всего 37 лет. Он играл в Большом театре с 2002 года.



Евгений Кулеш / Фото с телеграм-канала Mash