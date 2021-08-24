Фото змеи опубликовал Сергей Леонидович. По его словам, происшествие произошло в доме его брата.
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"Может со второго этажа выползла, может с дерева рядом... Услышали, как что-то упало, оглянулись, а это змейка", – рассказал Сергей.
Змея залезла в жилой дом / Фото с фейсбук-страницы Сергея Леонидовича
Змея вела себя спокойно. В комментариях под фото отметили, что это, вероятно, медянка.
Очевидцам удалось отнести змею к реке.
Важно Что делать, если укусила змея: первая помощь
Как избежать укуса змеи
- Особенно надо быть осторожным на природе, прежде всего собирая ягоды или грибы.
- Прихватите с собой палку, чтобы раздвигать заросли, листья и обследовать ущелья, чтобы ненароком не попасть на пресмыкающееся.
- Надевайте надежную обувь и надевайте широкие штаны, заправив их в ботинки так, чтобы образовался напуск.
- Если змея будет кусать, то она сможет прокусить только ткань, а не кожу.
Что делать, если укусила змея / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала