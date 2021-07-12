Упали сотни деревьев: во Львове до сих пор преодолевают последствия непогоды
Источник:Львовский горсовет
Во Львове в конце июня бушевала непогода. Город до сих пор не оправился от ее последствий. Сейчас коммунальщики продолжают расчищать улицы от поваленных деревьев.
Непогода вызвала во Львове много бед – ливни затопили улицы, а штормовой ветер повалил сотни деревьев. Кое-где они падали на автомобили и линии электропередач.
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Львов до сих пор приходит в себя от непогоды
Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко рассказал, что сразу после непогоды коммунальным службам дали задание в первую очередь расчистить магистральные, ключевые улицы.
Сейчас они работают над ликвидацией остальных последствий непогоды по всем парках, скверах. Если считать сотни деревьев, которые были повалены, то даже физически их порезать, убрать занимает много времени. В ближайшее время такие работы еще будут продолжаться,
– отметил чиновник.
По его словам, 13 июля в городе планируют провести еще одно заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по ликвидации последствий непогоды. Во Львове еще нужно отремонтировать некоторые крыши и ликвидировать различные повреждения зданий.
"Планируем, что все работы в течение месяца будут завершены", – подытожил Москаленко.
Коротко о непогоде во Львове
- Львов 25 июня накрыл безумный ливень. За пол часа выпало 60% месячной нормы дождя.
- Штормовой ветер повалил много деревьев, а ливни затопили улицы и дома.
- Некоторые рестораны и пабы также затопило. Воды в их залах было по щиколотку.
- Кроме этого, весь город стоял в безумных пробках. В результате непогоды во Львове заоблачно подорожало такси.
- В городе через несколько дней, 30 июня, снова разгулялась непогода. По Львову пронесся мощный ливень и град.
- Дождевая вода в очередной раз затопила улицы, машины приходилось толкать.
- Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что непогода снова наделала много бед.
- На несколько школ попадали деревья, пострадали исторические здания, а в результате удара молнии начался пожар в частном доме.