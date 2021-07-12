Упали сотни деревьев: во Львове до сих пор преодолевают последствия непогоды

Во Львове в конце июня бушевала непогода. Город до сих пор не оправился от ее последствий. Сейчас коммунальщики продолжают расчищать улицы от поваленных деревьев.

Непогода вызвала во Львове много бед – ливни затопили улицы, а штормовой ветер повалил сотни деревьев. Кое-где они падали на автомобили и линии электропередач.

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Львов до сих пор приходит в себя от непогоды

Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко рассказал, что сразу после непогоды коммунальным службам дали задание в первую очередь расчистить магистральные, ключевые улицы.

Сейчас они работают над ликвидацией остальных последствий непогоды по всем парках, скверах. Если считать сотни деревьев, которые были повалены, то даже физически их порезать, убрать занимает много времени. В ближайшее время такие работы еще будут продолжаться,

– отметил чиновник.

По его словам, 13 июля в городе планируют провести еще одно заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по ликвидации последствий непогоды. Во Львове еще нужно отремонтировать некоторые крыши и ликвидировать различные повреждения зданий.

"Планируем, что все работы в течение месяца будут завершены", – подытожил Москаленко.

Коротко о непогоде во Львове