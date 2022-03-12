Упавший в Киеве на отделение Ощадбанка беспилотник имел килограмм взрывчатки – Геращенко

Утром 12 марта на помещение Ощадбанка в Киеве упал российский беспилотник. Здание в Подольском районе столицы из-за такого врага загорелось.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в беспилотнике находился килограмм взрывчатки. Речь идет о пластиде с металлическими шариками.

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Судя по всему, это был дрон камикадзе модели "Куб", который из-за рукожопости своих конструкторов и эксплуатанта не выполнил поставленную задачу,

– заявил Геращенко.

По его словам, технические данные беспилотника свидетельствуют о том, что он может переносить до 3 килограммов груза.

Российский беспилотник в Киеве / Фото Антона Геращенко

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