Упавший в Киеве на отделение Ощадбанка беспилотник имел килограмм взрывчатки – Геращенко
12 марта 2022 , 09:34Читати новину українською
Источник:Андрей Цаплиенко в телеграме
Утром 12 марта на помещение Ощадбанка в Киеве упал российский беспилотник. Здание в Подольском районе столицы из-за такого врага загорелось.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в беспилотнике находился килограмм взрывчатки. Речь идет о пластиде с металлическими шариками.
К теме На Подоле в Киеве вспыхнуло помещение Ощадбанка: предварительно сбили вражеский беспилотник
Судя по всему, это был дрон камикадзе модели "Куб", который из-за рукожопости своих конструкторов и эксплуатанта не выполнил поставленную задачу,
– заявил Геращенко.
По его словам, технические данные беспилотника свидетельствуют о том, что он может переносить до 3 килограммов груза.
Российский беспилотник в Киеве / Фото Антона Геращенко
Украинцы мощно уничтожают врага: смотрите видео