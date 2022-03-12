Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в безпілотнику був кілограм вибухівки. Мовиться про пластиду з металічними шариками.

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Зважаючи на все, це був дрон камікадзе моделі "Куб", який через рукодопість своїх конструкторів та експлуатанта не виконав поставлене завдання,

– заявив Геращенко.

За його словами, технічні дані безпілотника свідчать, що він може переносити до 3 кілограмів вантажу.

Російський безпілотник у Києві / Фото Антона Геращенка

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