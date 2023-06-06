5 июня комиссия министерства завершила работу и подписала с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" акт приема-передачи государственного имущества.

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УПЦ МП проводило самовольное строительство на территории Заповедника

У УПЦ МП есть два дня, чтобы покинуть территорию Заповедника и вернуть государственное имущество.

"В случае отказа – будет суд для принятия соответствующего решения по устранению препятствий Заповеднику в пользовании имуществом. Сегодня представители Монастыря отказались из-за канцелярии принять Акт приема-передачи государственного имущества. Заповедник отправил все документы по почте и в электронном формате", – отметил министр культуры и информационной политике Украины Александр Ткаченко.

Он сообщил, что проинспектированные объекты в разном состоянии: представители московского патриархата проводили самовольную перестройку, достройку, перепланировку памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории Заповедника.

Что известно о выселении УПЦ МП из Лавры