5 июня комиссия министерства завершила работу и подписала с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" акт приема-передачи государственного имущества.
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УПЦ МП проводило самовольное строительство на территории Заповедника
У УПЦ МП есть два дня, чтобы покинуть территорию Заповедника и вернуть государственное имущество.
"В случае отказа – будет суд для принятия соответствующего решения по устранению препятствий Заповеднику в пользовании имуществом. Сегодня представители Монастыря отказались из-за канцелярии принять Акт приема-передачи государственного имущества. Заповедник отправил все документы по почте и в электронном формате", – отметил министр культуры и информационной политике Украины Александр Ткаченко.
Он сообщил, что проинспектированные объекты в разном состоянии: представители московского патриархата проводили самовольную перестройку, достройку, перепланировку памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории Заповедника.
Что известно о выселении УПЦ МП из Лавры
- 10 марта УПЦ МП получила письмо от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора о пользовании государственным имуществом и постройками на территории заповедника.
- Местные попы должны были покинуть Лавру до 29 марта 2023 года. Однако монахи московского патриархата сопротивлялись этому процессу. Они неоднократно срывали работу комиссия министерства, а также проводили богослужения даже после того, как им указали на выход.
- На территорию Лавры регулярно наведывались представители московской церкви. В частности, в мае там заметили митрополита УПЦ МП Онуфрия. Параллельно в Лавре проводили богослужения представители Православной церкви Украины.