5 червня комісія з міністерства завершила роботу та підписала з Національним заповідником "Києво-Печерська лавра" акт приймання-передачі державного майна.
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УПЦ МП проводила самовільне будівництво на території Заповідника
Українська православна церква московського патріархату має два дні, щоб покинути територію Заповідника та повернути державне майно.
"У випадку відмови – буде суд для прийняття відповідного рішення щодо усунення перешкод Заповіднику у користуванні майном. Сьогодні представники Монастиря відмовилися через канцелярію прийняти Акт прийому-передачі державного майна. Заповідник відправив всі документи поштою та в електронному форматі", – зазначив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Він повідомив, що проінспектовані об’єкти у різному стані: представники московського патріархату проводили самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Заповідника.
Що відомо про виселення УПЦ МП з Лаври
- 10 березня УПЦ МП отримала листа від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про розірвання договору про користування державним майном та будівлями на території заповідника.
- Місцеві попи мали покинути Лавру до 29 березня 2023 року. Проте монахи московського патріархату чинили спротив цьому процесу. Вони неодноразово зривали роботу комісія з міністерства, а також проводили богослужіння навіть після того, як їм вказали на вихід.
- На територію Лаври регулярно навідувались представники московської церкви. Зокрема у травні там помітили митрополита УПЦ МП Онуфрія. Паралельно в Лаврі проводили богослужіння представники Православної церкви України.