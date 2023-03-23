В УПЦ МП не сдаются: говорят, что не пойдут на "компромиссы"

Представители УПЦ МП должны покинуть Киево-Печерскую Лавру до 29 марта. Но, как выяснилось, "идти на компромиссы" они не собираются.

Соответствующее заявление озвучил синод Украинской Православной Церкви. В своем обращении аффилированная Русской православной церковью структура отмечает, что будет защищать Киево-Печерскую Лавру "всеми законными средствами".

Читайте также Русская церковь ответственна за войну в Украине, – Вселенский патриарх Варфоломей

Жалуются на запугивание со стороны властей

Призываем всех крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать нашу дорогую святыню – Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру,

– отмечают в заявлении.

В то же время представители УПЦ МП жалуются на то, что давление на структуру нарастает. Поэтому они обратились к приверженцам церкви, чтобы они "твердо и непоколебимо стояли в вере".

Чтобы хоть как-то подкрепить свои благие намерения, представители УПЦ МП решили показать результаты своей работы. Мол, они занимались восстановлением сооружений Лавры, арендовавшихся с 1998 года. Правда, почему-то не упомянули о 36 незаконных застройках, появившихся на территории Киево-Печерской Лавры за это время.

Между тем, убеждают в УПЦ МП, украинские власти якобы предпринимают попытки "всесторонне запугать, уговорить на некий "компромисс" и, в результате, уничтожить".

Призывают к "непреклонному стоянию в вере"

Представители УПЦ МП подчеркнули, что "никакие причины не смогут сломить нашу твердую волю отстаивать святое Православие". Также призвали всех своих верующих к единству, учитывая это так называемое масштабное давление.

Сегодня мы обращаемся ко всем вам, возлюбленные во Христе братья и сестры, со словом живой любви и призывом к твердому и неуклонному стоянию в вере,

– говорится в заявлении.

Заметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как будут действовать с монахами УПЦ МП, если они до 29 марта не покинут Киево-Печерскую Лавру. По его словам, наше государство не будет уподобляться России.

Украина будет использовать все нормативно-правовые акты, которые позволят выселить попов. Он подчеркнул, что пророссийские священнослужители, фактически являющиеся агентами 5-го и 1-го управлений ФСБ в рясах, – не имеют права ни держать наше государство в заложниках, ни диктовать свою повестку.