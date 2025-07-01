УПЦ МП установили дедлайн для окончательного разрыва отношений с Москвой

8 июля Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести опубликовала результаты исследования, в котором говорится, что Киевская митрополия Украинской православной церкви до сих пор имеет признаки аффилированности с российской православной церковью.

Так, в исследовании указывают, что в уставе УПЦ есть признаки вхождения в структуру РПЦ. Кроме того, специалисты не обнаружили в официальных документах и решениях руководящих органов УПЦ и Киевской митрополии УПЦ, что предписание Главы Х Устава РПЦ утратило силу для УПЦ. То есть решение Архиерейского Собора Русской церкви являются обязательными для выполнения УПЦ, передает 24 Канал со ссылкой на ДЕСС.

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Государственная служба по этнополитике и свободе совести требует от митрополита Онуфрия предоставить официальные решения церкви о:

формальном выходе УПЦ из состава РПЦ;

утрате силы положений Устава РПЦ для УПЦ;

отзыве представителей УПЦ из всех руководящих органов РПЦ;

отказ от участия в структурах, где УПЦ назначалась РПЦ без ее согласия.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский лишил Ореста Березовского (митрополита Онуфрия) украинского гражданства из-за наличия российского паспорта, который он получил добровольно в 2002 году.