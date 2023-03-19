В УПЦ МП заявляют, что выселение монахов из Киево-Печерской лавры якобы "провоцирует россиян" и "дает им новые аргументы для оправдания своей агрессии".

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В ВЦУ не пойдут

Представители московского патриархата заявили, что монахи Лавры определились еще 27 января 2023 года, когда заявили, что они "были, есть и будем в Истине и верны своей канонической Церкви и ее Предстоятелю - Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию" и в ВЦУ не пойдут.

В УПЦ МП вспомнили слова представителя президента России Дмитрия Пескова о том, что выселение монахов из Лавры оправдывает цели российской "сделки".

Также церковь напомнила слова монахов Киево-Печерской лавры: они в конце января заявили, что останутся верны своей церкви и ее предстоятелю Онуфрию.

Отрицают связи с Москвой

А еще УПЦ МП снова отрицает свои связи с Москвой: "Во всех церковных и государственных документах написано, что в лавре сегодня совершает богослужение именно Украинская православная церковь.

Ни в одном официальном церковном и государственном документе нет слов "московская церковь" или "московский патриархат".

Выселение монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры: главное