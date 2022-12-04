Об этом 24 каналу рассказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филиппович. Ранее сообщалось, что на Буковине в епархии УПЦ МП нашли ноутбук с детской порнографией.

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УПЦ МП глубоко засадила когти

Филипович отметила, что УПЦ МП глубоко засадила свои когти в сознание украинского общества, что искоренить его будет очень трудно. Украинцы до сих пор не могут избавиться от комплекса неполноценности, понять, что они не чьи-то плебеи. Сейчас нужно четко признавать или ты на стороне Украины и делаешь все для ее победы, или пытаешься "и вашим, и нашим".

Руководители этой церкви хотят усидеть на двух стульях. С Москвой эту церковь связывают очень старые исторические связи. Большинство представителей этой церкви являются продуктом Москвы, потому что они учились там, у них сохранились там и родственные, и дружеские отношения со многими россиянами.

– заметила религиовед.

Впереди сложная и длинная работа

Она продолжила, что представители УПЦ МП ездили к Кирилл целовать ему руки, как послы к монгольскому хану по привилегии и грамоте для себя. У Украины впереди очень сложная и долгая работа по искоренению этой агентуры из нашего государства. К сожалению, на все 12 тысяч храмов УПЦ МП амбарный замок не повесить.

"Наконец-то государство созрело, чтобы сформулировать это политическое решение, но кроме этого нужно разработать целую систему механизмов, которые позволят это решение выполнить. Кабмину дали задачу прописать закон, который деятельность УПЦ МП сделает невозможной. Однако это же не просто погрузить их в товарняки и отправить в Сибирь, хотя очень хотелось бы», – подчеркнула доктор философских наук.

Филиппович о том, удастся ли искоренить из Украины российскую агентуру в УПЦ МП: смотрите видео

"Русский мир" не для Украины

По ее словам, у "русского мира" слишком много опасностей для Украины. Кроме видимых угроз у айсберга есть еще и подводная часть. Она заключается в том, что сознание украинцев верующих УПЦ МП засорено нарративами, разработанными в Москве.

Эта концепция хорошо легла фактически на вероучение, хотя она абсолютно не вероучение. Недаром концепцию "русского мира" хотят признать ересью. В истории церкви редко такое бывает, поэтому не знаем, дойдет ли Вселенское православие до того, чтобы признать доктрину "русского мира" ересью.

– подчеркнула Филиппович.

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