О том, что такое дело было открыто, было видно в сведениях СБУ. А источники журналистов уточнили, что в епархии руководителя Черновицко-Буковинского епархиального управления митрополита Мелетия (Егоренко) и секретаря архимандрита Никиты (Сторожука) на ноутбуке нашли детское порно.
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Подробности жуткой находки
30 ноября СБУ в Черновицкой области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований уголовное дело № 22022260000000116 в отношении неустановленных лиц Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (МП).
В сведениях было указано, что есть признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 301-1 Уголовного кодекса: получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение.
Журналисты выяснили, что говорится о руководителе Черновицко-Буковинского епархиального управления митрополите Мелетии (Егоренко) и секретаре архимандрита Никите (Сторожуке). Во время обысков в их епархии был обнаружен ноутбук, на котором были порнографические материалы с участием несовершеннолетних. Кроме этого, по предварительным данным, детское порно не было загружено из сети, а снято на видеокамеру.
Причастных к насилию детей устанавливают
Правоохранители проводят экспертизу по аутентичности видео, после чего планируют установить лиц, причастных к созданию детской порнографии.
В ходе досудебного расследования уголовного производства изъята техника, направленная на компьютерно-техническую экспертизу, по результатам которой планируется дальнейшее проведение следственных действий по установлению лиц, причастных к совершению преступления,
– говорится в сообщении.
Архимандрита Никиту во время обысков застали в постели с несовершеннолетним
- Напомним, 30 ноября СБУ провела обыски в келье митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия, где постоянно проживает секретарь Черновицкой епархии УПЦ МП архимандрит Никита (Сторожук).
- Во время визита СБУ застали мужчину в момент физической близости с парнем, поющим в местном хоре.
- Впоследствии стало известно, что парню всего 17 лет. Фонд DEJURE призвал СМИ не распространять фото и данные несовершеннолетнего, по которым его можно идентифицировать.