О том, что такое дело было открыто, было видно в сведениях СБУ. А источники журналистов уточнили, что в епархии руководителя Черновицко-Буковинского епархиального управления митрополита Мелетия (Егоренко) и секретаря архимандрита Никиты (Сторожука) на ноутбуке нашли детское порно.

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Подробности жуткой находки

30 ноября СБУ в Черновицкой области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований уголовное дело № 22022260000000116 в отношении неустановленных лиц Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (МП).

В сведениях было указано, что есть признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 301-1 Уголовного кодекса: получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение.

Журналисты выяснили, что говорится о руководителе Черновицко-Буковинского епархиального управления митрополите Мелетии (Егоренко) и секретаре архимандрита Никите (Сторожуке). Во время обысков в их епархии был обнаружен ноутбук, на котором были порнографические материалы с участием несовершеннолетних. Кроме этого, по предварительным данным, детское порно не было загружено из сети, а снято на видеокамеру.

Причастных к насилию детей устанавливают

Правоохранители проводят экспертизу по аутентичности видео, после чего планируют установить лиц, причастных к созданию детской порнографии.

В ходе досудебного расследования уголовного производства изъята техника, направленная на компьютерно-техническую экспертизу, по результатам которой планируется дальнейшее проведение следственных действий по установлению лиц, причастных к совершению преступления,

– говорится в сообщении.

Архимандрита Никиту во время обысков застали в постели с несовершеннолетним