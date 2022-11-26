Источники журналистов сообщили, что голый хорист, с которым СБУ заскочили секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП Архимандрита Никиту в постели, несовершеннолетний. Ему еще нет 18.

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Предатель физически сближался с несовершеннолетним

Правоохранители посетили келью митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия, где постоянно проживает секретарь Черновицкой епархии УПЦ МП архимандрит Никита (Сторожук). СБУ застали мужчину в момент физической близости с парнем, поющим в местном хоре.

Некоторые СМИ начали распространять фотографии юноши. Однако, как сообщили источники, он еще даже не достиг 18 лет. Поэтому фонд DEJURE призывал украинских журналистов и других пользователей соцсетей не использовать фото и информацию, по которой можно идентифицировать подростка.

В ходе обысков нашли российские методички

Как сообщалось, правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

Также СБУ обнаружили переписку руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают методички "особенностей" проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения.

Представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией об общественно-политической ситуации в Украине и ситуации на фронте. От священников УПЦ кураторы требовали отрицать вооруженную агрессию России и рассказывать о притеснениях "московской церкви".

Также в помещении была партия прокремлевской литературы, восхваляющую Россию и призывающую поддерживать оккупантов.

Во время осмотра компьютеров руководства епархии обнаружили фотокопии удостоверений захватчиков, участвовавших в боевых действиях против украинских войск.

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