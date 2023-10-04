В Луцке первая религиозная община УПЦ МП переходит в ПЦУ
Источник:"Сила правды"
В Луцке религиозная община УПЦ МП переходит в Православную церковь Украины вместе с настоятелем. Это происходит впервые с начала полномасштабной войны.
Соответствующее решение приняла община Свято-Марии Магдалиновского храма 1 октября. Также в ПЦУ переходит настоятель Александр Колб.
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В Луцке религиозная община УПЦ МП переходит в ПЦУ
Настоятель храма назвал это "единением". Он отметил, что они сохраняют свою идентичность и остаются в старом стиле.
Нас никто не побуждает внезапно принимать новый стиль, по которому служит Православная церковь Украины,
– сказал настоятель храма.
Таким образом, Свято-Марии Магдалиновский храм станет первым в Луцке, который перейдет в ПЦУ вместе с настоятелем.Обратите внимание! Настоятель Александр Колб ранее подписался под десятью вопросами к предстоятелю УПЦ МП митрополиту Онуфрию о полном разрыве связей с РПЦ и осуждении Кирилла Гундяева.
Священников, переходящих из МП в ПЦУ, будут проверять в Украине
Как рассказывал предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний, у кандидатов в ПЦУ поинтересуются, не применяли ли они пророссийские месседжи на проповедях и не имеют ли российского паспорта. Также проверят связи со служителями русской православной церкви
Эпифаний надеется, что постепенно все приходы, находящиеся сейчас в составе русской православной церкви в Украине, будут в ПЦУ.