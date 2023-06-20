По данным источников 24 Канала в правоохранительных органах, несмотря на существующее решение суда о передаче помещений лавры в государственное владение, управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний отдал своим подчиненным приказ подготовиться к силовому противодействию выселению. Для этого в заповедник и начали завозить целые отряды профессиональных провокаторов.

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С учетом того, что в лавре и до этого жили так называемые послушники, чья служба состояла исключительно в тренировках владением оружием, можно утверждать о том, что ФСБшники в рясах значительно усилили свои силовые отряды как количественно, так и качественно.

Монахи с ружьями

Согласно материалам уголовных производств, которые сейчас расследуют правоохранители, расселяли молодых людей попы под видом послушников. Мол, ничего противозаконного, просто еще один христианин "приехал Богу молиться".



Справка о заселении одного из титушек в Киево-Печерскую лавру от 25 мая 2023 / Фото источников 24 Канала

Почти все такие послушники являются постоянными участниками разнообразных крестовых походов крестных ходов, противостояний с силовиками и проукраински настроенным населением. Более того, некоторые представители этого силового крыла УПЦ МП являются отличными стрелками и специалистами по боевым искусствам. Например, "повар" лавры Алексей Герасимчук в свободное от служения время регулярно выезжал в леса Киевщины попрактиковаться применять огнестрельное оружие.



"Повар" Киево-Печерской лавры Алексей Герасимчук любит пострелять / Фото источников 24 Канала

Не менее интересна для правоохранителей фигура другого обитателя лавры – Романа Кравчука. 35-летний "благочестивый и ревностный христианин" за свои регулярные исповедания и причастия даже получил от руководства УПЦ МП рекомендацию о зачислении в духовную семинарию.



Рекомендация о приеме Романа Кравчука в Киевскую духовную семинарию / Фото источников 24 Канала

В марте и апреле, когда братия лавры и многочисленные проплаченные активисты пытались заблокировать доступ комиссии министерства культуры в церковные помещения, Кравчук отстаивал интересы попов и УПЦ МП.



Роман Кравчук на акции протеста против выселения УПЦ МП из Киево-Печерской лавры / Фото пресс-службы УПЦ МП

Борец за белую расу

Судя по тому, что никаких особо серьезных столкновений весной не произошло, подчиненные Паши Мерседеса так и не получили приказа о переводе противостояния в силовую плоскость. Вероятно, на тот момент верхушка РПЦ надеялась заблокировать свое выселение через суд. Тем не менее, нельзя исключать, что в ближайшее время попы прибегнут к масштабным провокациям. По крайней мере, все средства для этого они, к сожалению, имеют.

К примеру навыки Кравчука, как и многих других "монахов", руководители УПЦ МП вроде бы планируют задействовать во время "последней битвы" за святыню, и это может быть крайне опасно как для правоохранителей, так и для самих прихожан, ведь для создания пропагандистской картинки ФСБшники в рясах вполне способны провести операцию под ложным флагом. При этом сомнения в том, исполнят ли преступный приказ монахи и адепты русского православия, к сожалению, нет никакого. По крайней мере, украинские правоохранители характеризуют силовое крыло РПЦ в Украине как способных выполнять любые приказы профессионалов.

Об этом свидетельствуют в том числе и видео тренировок Кравчука и его приспешников, которые регулярно проводились в заброшенных зданиях в Киевской области.

Смотрите видео с тренировок монахов Киево-Печерской лавры:

Судя по многочисленным записям и навыкам владения оружием, выучкой сторонников УПЦ МП занимались вполне опытные инструкторы. При этом тренировки продолжались по меньшей мере еще во времена пандемии COVID-19, о чем свидетельствуют фотографии "послушника" с индивидуальной маской на подбородке.



Роман Кравчук на тренировке с помповым ружьем / Фото источников 24 Канала

Что касается моральных качеств стрелков лавры, то о них можно с легкостью судить по видео, на котором Кравчук призывает убивать людей по расовому признаку.

Смотрите видео с послушником Киево-Печерской лавры с призывами к убийству:

Насколько велико по численности и хорошо вооружено силовое крыло лавры, достоверно неизвестно. Впрочем, по некоторым данным, почти все послушники и монахи имеют по меньшей мере базовую подготовку к стрелковому бою. Количество подобных Кравчуку "спецназначенцев", расквартированных в кельях монастыря, может достигать десятков человек, но при необходимости в РПЦ способны "мобилизовать" еще сотни псевдоверующих для защиты своих позиций в лавре.

Без лавры рушится вся концепция существования УПЦ МП

Судя по тому, насколько серьезно Онуфрий и его приспешники пытаются сохранить за собой контроль над Киево-Печерской лаврой, в Москве вполне осознают, что без доступа к этой святыне существование своего украинского филиала просто невозможно. Более того, Гундяев и компания будут лишены нарративов, объясняющих каноничность Русской православной церкви, ведь все эти годы они рассказывали прихожанам басни о лавре как центре "правильной" веры.

Благодаря захвату помещений святыни в 90-х, верхушка УПЦ МП получила возможность стать самой мощной религиозной организацией в Украине и интегрироваться в политические круги и промывать мозги миллионам людей. При этом вся агрессивная политика филиала РПЦ была направлена исключительно на подрыв нашей государственности и создание угроз для национальной безопасности.

Так что совсем не удивительно, что когда в руководстве нашего государства наконец-то решили выселять вражеских попов из лавры, а в УПЦ МП направили письмо о расторжении договора о пользовании зданиями на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", все вражеские агенты встали на защиту своих несуществующих прав на святыню.

Несмотря на то, что монахи должны были покинуть территорию лавры до 29 марта 2023, окончательно этого они до сих пор не сделали. Комиссия минкульта все же получила возможность провести инвентаризацию имущества в 79 объектах заповедника. Проверка выявила бесчисленные нарушения законных норм со стороны псевдопопов. В частности, речь идет о незаконных застройках и осквернении государственного имущества.

Все это время вопрос выселения монахов из келий монастыря находился в подвешенном состоянии, однако 5 июня ФСБшникам в рясах дали три рабочих дня на полное прекращение пользования имуществом заповедника. Когда чиновники пытались зарегистрировать акт приема-передачи государственного имущества в канцелярии монастыря, священники отказались это сделать. Так что, судя по всему, противостояние между Украиной и вражескими агентами с крестами на груди подходит к концу. Впрочем, с учетом того, что поставлено на кон, вряд ли в УПЦ МП согласятся просто подчиниться законным требованиям и прекратят антиукраинскую деятельность. Да и не зря же в монастырь свозили "послушников-спецназначенцев".

Будут ли выселять монахов из Лавры силой?

По словам министра культуры Александра Ткаченко, в случае отказа монахов от выполнения требований государство будет обращаться в суд для устранения препятствий заповеднику в пользовании имуществом. Фактически это означает, что в МКИП собираются получить решение служителей Фемиды о принудительном выдворении чертей в рясах из их любимого места. Впрочем, во время массовых протестов в марте-апреле, когда прихожане и представители вражеской "церкви" пытались заблокировать работу комиссии минкульта, а также мешали полиции и СБУ попасть на территорию лавры, никакой силы к провокаторам никто не задействовал. Правоохранители только задерживали наиболее агрессивных православных берсерков.

В тот же момент секретарь СНБО Алексей Данилов объяснял, что всем вражеским агентам из УПЦ МП только и нужно, что создание картинки "подавления прихожан" для мобилизации адептов РПЦ. В то же время чиновник подчеркивал, что никто не будет вытаскивать верующих силой, но государство не позволит никому попирать наши законы.

Так что, вероятно, никакого штурма лавры, о котором мечтают попы, так и не произойдет, однако и надеяться на то, что они не устроят никаких провокаций для обвинения Украины во всех смертных грехах, тоже не стоит. Поскольку без лавры УПЦ МП потеряет остатки своей легитимности, будет лишена безумных финансовых потоков и, самое главное, влияния на массы.