Об этом 24 Каналу рассказал архимандрит Кирилл Говорун. По его словам, эти ресурсы создали определенный информационный "пузырь", в который попало очень много украинцев.

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Задача нейтрализовать влияние России

Он считает, что внутри этого "пузыря" украинцам рассказывали о том, что Россия должна быть спасительницей, Украина – это не самодостаточное государство и что она в конце концов должна духовно подчиняться Москве. Наше государство с этими нарративами ничего не делало, поэтому сейчас нужно предпринять важные шаги:

прежде всего нейтрализовать влияние этих информационных, а скорее сказать, пропагандистских ресурсов;

нейтрализовать влияние, которое Россия оказывает через руководство УПЦ.

УПЦ МП является сегодня очень фрагментированной церковью. Существует дистанция между тем, что думают большинство ее верующих и духовенство и тем, что думают епископы. Как раз на самой высокой ступени этой церкви, среди епископата, очень распространено российское влияние,

– заметил архимандрит.

По его мнению, это влияние осуществляется не только на уровне идей, а с помощью других средств мотивации – деньгами, компроматом, разными манипуляциями, которых не гнушается Москва.

"Стратегия Москвы была такой: если мы имеем влияние на епископство, то мы можем влиять на всю церковь", – подчеркнул Кирилл Говорун.

Он подчеркнул, что важно сконцентрировать усилия украинских властей на лишении этой церкви элементов колаборанства – как раз на уровне епископата.

И это сейчас делается. СНБО Украины были объявлены санкции, также определенные меры принимает украинское государство. Они направлены на нейтрализацию влияния именно на епископат,

– считает архимандрит.

Он подчеркнул, что нужно действовать дифференцированно, разумно и эффективно для того, чтобы освободить УПЦ МП от российского влияния и сделать ее более проукраинской, совместимой с украинским обществом, и соответственно подготовить ее к объединению с Православной церковью Украины – чтобы они в конце концов были одной Церковью.

Целью является политическая задача

Кирилл Говорун отметил, что бизнес-круги есть не только у УПЦ МП – у большинства церквей они тоже существуют, но вопрос в том, какое влияние они имеют.

На УПЦ МП эти бизнес-круги оказывали негативное влияние, направляли ее в пророссийскую сторону,

– считает он.

Архимандрит упомянул, что такие попытки были еще до 2014 года. При митрополите Владимире (Сабодане) бизнесмен Виктор Нусенкис пытался направлять УПЦ в пророссийском направлении. Сейчас такое влияние оказывает Вадим Новинский, в прошлом депутат Верховной Рады, но не только он.

"Другие бизнесмены продолжают финансировать медийные "пузыри", которые созданы вокруг УПЦ. Они преследуют конкретную политическую задачу – направлять эту церковь в пророссийский фарватер. Именно их усилия нужно нейтрализовать украинскому государству", – подчеркнул он.

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Лишить церковь токсического воздействия

По его словам, вопрос не в том, чтобы избавиться от УПЦ МП вообще в Украине – это тысячи, если не десятки и сотни тысяч верующих, граждан Украины.

Их нельзя выслать за границы Украины – они такие же верующие, как другие. Вопрос в том, чтобы помочь этой церковной структуре избавиться от влияния, которое является токсичным для самой церкви и является опасным для Украины,

– подчеркнул он.

Кирилл Говорун отметил, что лет 10 назад УПЦ МП была достаточно респектабельной и уважаемой в Украине церковью. Однако сейчас к ней ужасное отношение, и оно вызвано усилиями Кремля по политизации церкви и использованием ее для политических целей.

"Это влияние нужно отсечь", – резюмировал он.

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