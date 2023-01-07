Про це 24 Каналу розповів архімандрит Кирило Говорун. За його словами, ці ресурси створили певну інформаційну "бульбашку", в яку потрапили дуже багато українців.

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Нейтралізувати вплив Росії

Він вважає, що в середині цієї "бульбашки" цим українцям розповідали про те, що Росія має бути спасителькою, Україна – це не самодостатня держава і що вона врешті решт має духовно підпорядковуватись Москві. Наша держава з цими наративами нічого не робила, тому зараз треба здійснити важливі кроки:

насамперед нейтралізувати вплив цих інформаційних, а, радше сказати, пропагандистських ресурсів;.

нейтралізувати вплив, який Росія здійснює через провід УПЦ.

УПЦ МП є сьогодні дуже фрагментованою церквою. Існує дистанція між тим, що думають більшість її вірян й духовенство і тим, що думають єпископи. Якраз на найвищому щаблі цієї церкви, серед єпископату, дуже поширений російський вплив,

– зауважив архімандрит.

На його думку, цей вплив здійснюється не лише на рівні ідей, а за допомогою інших засобів мотивації – грошима, компроматом, різними маніпуляціями, якими не гребує Москва.

"Стратегія Москви була такою: якщо ми маємо вплив на єпископат, то ми можемо впливати на всю Церкву", – наголосив Кирило Говорун.

Він підкреслив, що важливо сконцентрувати зусилля української влади на позбавленні цієї церкви елементів колаборанства – якраз на рівні єпископату.

І це зараз робиться. РНБО України були оголошені санкції, також до певних заходів вдається українська держава. Вони спрямовані на нейтралізацію впливу саме на єпископат,

– вважає архімандрит.

Він наголосив, що треба діяти диференційовано, розумно і ефективно для того, щоб звільнити УПЦ МП від російського впливу і зробити її більш проукраїнською, сумісною з українським суспільством, і відповідно підготувати її до об'єднання з Православною церквою України – щоб вони врешті решт були однією Церквою.

Мають на меті політичне завдання

Кирило Говорун зауважив, що бізнес-кола є не тільки біля УПЦ МП – біля більшості церков вони теж існують, але питання в тому, який вплив вони мають.

На УПЦ МП ці бізнес-кола впливали негативно, спрямовували її в проросійській бік,

– вважає він.

Архімандрит згадав, що такі спроби були ще до 2014 року. За часів митрополита Володимира (Сабодана) бізнесмен Віктор Нусенкис намагався спрямовувати УПЦ в проросійському напрямку. Зараз такий вплив має Вадим Новінський, в минулому депутат Верховної Ради, але не тільки він.

"Інші бізнесмени продовжують фінансувати медійні "бульбашки", які створені довкола УПЦ. Вони мають на меті конкретне політичне завдання – спрямовувати цю церкву у проросійський фарватер. Саме їх зусилля треба нейтралізувати українській державі", – підкреслив він.

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Позбавити церкву токсичності

За його словами, питання не в тому, щоб позбавитись УПЦ МП взагалі в Україні – це тисячі, якщо не десятки і сотні тисяч вірян, громадян України.

Їх не можна вислати за кордони України – вони такі ж самі віряни, як інші. Питання в тому, щоб допомогти цій церковній структурі позбавитись від впливу, який є токсичним для самої церкви і є небезпечним для України,

– наголосив він.

Кирило Говорун зауважив, що років 10 тому УПЦ МП була досить респектабельною і поважною в Україн церквою. Проте зараз до неї жахливе ставлення, і воно спричинене саме зусиллями Кремля з політизації церкви і використанням її задля своїх цілей.

"Цей вплив треба відсікти", – резюмував він.

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